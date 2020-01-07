Gündem Seyir halindeki otobüste yangın çıktı Kadıköyde belediye otobüsü alev alev yandı
İSTANBUL

Seyir halindeki otobüste yangın çıktı: Kadıköy'de belediye otobüsü alev alev yandı

Seyir halindeki otobüste yangın çıktı: Kadıköy'de belediye otobüsü alev alev yandı

Kadıköy'de içinde yolcu olmayan belediye otobüsü alev alev yandı. İtfiaye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Şoförün yolcu almak için rıhtımdaki duraklara gittiği sırada yangının çıktığı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
İçinde yolcu olmayan belediye otobüsü bir anda yanmaya başladı.
İçinde yolcu olmayan belediye otobüsü bir anda yanmaya başladı.

Yangın saat 07.00 sıralarında Rıhtım caddesi üzerinde meydana geldi. Ali A.'nın kullandığı 34 TN 2386 plakalı 14 BK kodlu belediye otobüsünün ön kısmından alevler yükselmeye başladı. Sürücü içinde yolcu olmayan otobüsü durdurarak yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmek istedi.

Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Sürücünün tüm müdahalelerine rağmen alevleri söndürmeyi başaramadı. Polis ekipleri güvenlik amaçlı çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı.

DHA
Yangın saat 07.00 sıralarında Rıhtım caddesi üzerinde meydana geldi.

Alev alev yandı

  • İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşamazken, otobüste büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Şoförün yolcu almak için rıhtımdaki duraklara gittiği sırada yangının çıktığı öğrenildi.

DHA
İtfiaye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

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