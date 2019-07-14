Seyir halindeki otomobilin üzerine 5’inci kattan atılan koltuk düştü

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Emniyet Müdürü'nün koruması 15 Temmuz'u anlattı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koruma amirliğini yapan ve darbeciler tarafından vurulan Mehmet Onay, "Vatandaş fevri hareketler yapıyordu, bizim elimizden silah almak istiyordu. 'Verin biz savaşalım' şeklinde. Sayın Çalışkan bu durumun yanlış olacağını ve gereğinin yapılacağını ve polislerle birlikte vatandaşların arkadan gelerek destek verilmesini istedi" dedi.