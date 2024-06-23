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Seyir halindeyken kapısı açılan minibüsten düşmüştü: 16 gün sonra acı haber geldi

Edirne'nin Keşan ilçesinde sürücüsünün seyir halindeyken kapısını açtığı yolcu minibüsünden düşen Ufuk Çelik (63), 16 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından ifadesi alınarak serbest bırakılan minibüs sürücüsü R.G. ise polis tarafından yeniden gözaltına alındı.

10:36 - 23/06/2024 Sunday
DHA
Ufuk Çelik (63) 16 gün sonra hayatını kaybetti.
Ufuk Çelik (63) 16 gün sonra hayatını kaybetti.

Edirne’de sürücüsünün seyir halindeyken kapısını açtığı minibüsten düşen yolcu, 16 gün sonra yaşamını yitirdi.


Olay, 7 Haziran saat 11.30 sıralarında Yukarı Zaferiye Mahallesi Necati İşcan Caddesi'nde meydana geldi. R.G., yönetimindeki 22 M 4033 plakalı yolcu minibüsü ile durak dışında yolcu almak için kapısını açarak yol kenarında durmak istedi. Bu sırada minibüste ayakta duran Ufuk Çelik, dengesini kaybederek açılan kapıdan düştü. Başını yere çarpan ve ağır yaralanan Çelik, ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Hayati tehlikesi bulunan Çelik, ilk müdahalesinin ardından Edirne'de bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Ufuk Çelik, 16 gündür yaşam mücadelesi verdiği hastanenin yoğun bakım

ünitesinde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.


Kazanın ardından ifadesi alınarak serbest bırakılan minibüs sürücüsü R.G. ise polis tarafından yeniden gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




#Edirne
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