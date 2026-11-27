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Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT), savunma sanayii ve kritik kamu kurumlarının kablosuz internet ağlarını hedef alan, yabancı bir ülkenin istihbarat servisi adına faaliyet yürüten siber casusluk şebekesine yönelik operasyonda iki şüpheliyi yakaladı. MİT, iki kişinin kritik kurumların internet ağlarına sızmaya yönelik çalışma yürüttüğü istihbaratı üzerine harekete geçerek şüphelileri yakın takibe aldı.

KRİTİK KURUMLAR HEDEFTEYDİ

Yürütülen hassas çalışmalarda, şüphelilerin özel teknik uygulama ve cihazlar kullanarak Ankara ve İstanbul'da belirlenen güzergahlarda dolaştıkları ve Wi-Fi ağlarının haritalandırmasını yaptıkları tespit edildi. Bunun üzerine MİT'in koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile ortak operasyon düzenlendi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadelerinde, Ankara'daki kritik kamu kurumları, savunma sanayii kuruluşları, siyasi parti genel merkezleri, askeri yerleşkeler ve diğer ülke misyonlarının çevresinde hareket ettiklerini itiraf ettikleri öğrenildi. Zanlıların, talimatların kendilerine sosyal medyadaki iş bulma ilanları üzerinden iletildiğini ve casusluk faaliyetleri karşılığında kripto para uygulamaları aracılığıyla ödeme aldıklarını beyan ettikleri kaydedildi. MİT'in araştırmaları sonucunda şüphelilerin yabancı bir ülkenin istihbarat servisi adına hareket ettikleri belirlenirken, gözaltına alınan 2 siber casusluk şüphelisi tutuklandı.

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