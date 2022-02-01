Siber saldırılarda kullanıcıların duygusal yönlerinden faydalanılıyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Bilgisayar Mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Serkan Gönen, sosyal medya üzerinden gerçekleşen siber saldırılarda özellikle insanların zafiyetlerinden faydalanıldığını belirtti.

İstanbul Gelişim Üniversitesi açıklamasında görüşlerine yer verilen Gönen, oldukça geniş bir pazara sahip olan sosyal medya ortamlarında gerçekleştirilen saldırıların büyük çoğunluğunun, kullanıcıların duygusal yönlerinden faydalanılan sosyal mühendislikler üzerinden yapıldığını aktardı.

Gönen, sosyal medya hesaplarının çalınması, kullanıcının bilgisi dışında yayın yapılması ve hesabın geri verilmesi için fidye istenmesi durumlarıyla çok sık karşılaşılmaya başlandığını belirterek, "Özellikle güncellemeler, kadına şiddet, hayvan hakları, hasta çocuk gibi başlıklarla gönderilen linklere tıklanması sonucunda, link öncelikle saldırgana ait bir adrese giderek kullanıcılara ait parolaların ele geçirilmesine neden olmaktadır. " ifadelerini kullandı.

Tüm bu sosyal mühendislik saldırılarından korunmak için kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini aktaran Gönen, şunları kaydetti:

"Sosyal medya üzerinden veya internet aracılığıyla gelen linklere tıklanılmaması ve linkin geldiği kuruluşun resmi sitesine gidilerek mutlaka içeriğin kontrol edilmesi gerekiyor. Arama motorları da güvenilir değil. Sadece güvenilen siteler, arama motorları üzerinden adres satırına ismi girilerek bakılmalı. İkinci olarak da, özellikle kurumsal hesaplar başta olmak üzere güçlü parolalar kullanılmalı. Aynı zamanda tüm hesaplar için mümkün olduğu kadar farklı parolalar tercih edilmeli.

Güçlü parolalarımızı seçerken en az 12 karakter ve hatırlanabilir parolalar seçilmelisiniz. Bu uyarıları dikkate alıp, uygulayarak birçok siber saldırıdan korunabilmek mümkün. Doğru önlemleri alarak, yaşamlarımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen teknolojiden faydalanmak önem taşıyor." dedi.

FOTOĞRAF 35 ABD merkezli 60'tan fazla ülkede devlet kurumlarına, borsalara, siber güvenlik şirketlerine araştırma yapan Chainalysis firması raporunda; bu saldırıların yatırım firmalarını ve merkezi borsaları hedef aldığını belirterek çalınan paranın, Kuzey Kore kontrollü adreslere aktarıldığı ifade edildi. Hackerların çaldığı paraları aktarmak için çalınmış dijital kimlikler, kod açıkları, kötü amaçlı yazılımlar ve gelişmiş sosyal mühendislikten yararlandığı vurgulandı. Bu saldırıların çoğunun Lazarus Grubu adlı bir hacker grubu tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. ÇALINAN PARA KUZEY KORE NÜKLEER SİLAHLARINA GİDİYOR<br><br>Raporda Lazarus Group'un ilk olarak Sony Pictures ve WannaCry siber saldırılarında görüldüğünü ve o zamandan beri çabalarını kripto para suçları üzerine yoğunlaştırdığı ifade edildi. Grup 2018'den itibaren her yıl ortalama 200 milyon doları aşan büyük miktarda sanal para çaldı ve akladı. Birleşmiş Milletler güvenlik konseyine göre, bu saldırılardan elde edilen gelir, Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programlarını desteklemeye gidiyor. \"SOĞUK\" CÜZDANLARA TAŞIYIN<br><br>Günlük kripto para birimi göndermek ve almak için kullanılan \"sıcak\" kripto para cüzdanları, internete ve kripto para ağına bağlı olması nedeniyle siber korsanlığa karşı savunmasız olduğu vurgulanarak korsanların en çok hedefinde yer aldığı ifade edildi. Uzmanlar günlük ihtiyaç duyulmayan büyük miktarlardaki kripto parayı depolamak için, internete bağlı olmayan \"soğuk\" cüzdanlara taşımanızı tavsiye ediyor. Kim'in hackerları kripto para saldırılarından 400 milyon dolar çaldı ABD'de bulunan Blockchain analiz şirketi Chainalysis tarafından hazırlanan raporda, Kuzey Koreli hackerların 2021 yılında kripto para platformlarına yaklaşık 7 saldırı düzenleyerek 400 milyon dolar çaldığı belirtildi. Birleşmiş Milletler güvenlik konseyine göre, bu saldırılardan elde edilen gelir, Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programlarını desteklemeye gidiyor.



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TEKNOLOJİ Dev platformlara siber saldırı: Toplamda 26 milyondan fazla hesap çalındı