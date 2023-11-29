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Sibergöz-8 Operasyonu'nda yorumcu Ece Pulaş da tutuklandı

İstanbul merkezli 9 ilde bilişim sistemleri kullanılarak yapılan "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik "Sibergöz-8 operasyonları"nda gözaltına alınan 25 şüpheliden 11'i tutuklandı. Kripto para firmasının sahibi Yavuz Usta ile ekonomi yorumcusu Ece Pulaş da tutuklananlar arasında.

15:09 - 29/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 15:10 - 29/11/2023 Çarşamba
AA
Ece Pulaş

Ece Pulaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "forex" yöntemiyle yüksek para kazanma vaadiyle sistemin içine çekilen kişilerin dolandırılmasına ilişkin düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 10'u adli kontrol hükümleri uygulanarak, 4'ü ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


Bu arada tutuklananlar arasında kripto para firması sahibi Yavuz Usta ve sunucu Ece Pulaş'ın da olduğu öğrenildi.



Operasyon


İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kendilerini yatırım uzmanı olarak tanıtarak aradıkları kişileri "forex" yöntemiyle yüksek para kazanma vaadiyle sistemin içine çeken zanlıların televizyon kanallarına verdikleri reklamlarla güvenilir izlenimi bırakmaya çalıştıkları belirlenmişti.


Yüksek miktarlarda para yatırılması halinde daha çok para kazanacakları söylemleriyle mağdurları ikna eden şüphelilerin, yatırımcıların panelleri üzerinde oynamalar yaparak vatandaşlara yüksek meblağlarda para kazandıklarını gösterdiği anlaşılmıştı.


Zanlıların ayrıca sistemde para giriş çıkışlarını kontrol etmek için "finans" ve "hazine" departmanı da kurduklarını tespit eden ekipler, İstanbul, Kocaeli, Siirt, Erzincan, Muğla, Ankara, Nevşehir, Çanakkale ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 25 şüpheli yakalanmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise paravan şirketlere ait çok sayıda doküman ve dijital materyalle, 319 bin 445 lira, 22 bin 400 dolar, 380 avro ele geçirilmişti.



Sibergöz-9 operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı
Sibergöz-9 operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde eş zamanlı düzenlenen Sibergöz-9 operasyonlarında 37 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik operasyonların devam ettiğini belirtti. Bakan Yerlikaya, yakalananların, vatandaşlarla oltalama (phishing) siteleri üzerinden araç sigortası yapmak vaadiyle irtibat kurdukları, sahte araç satış ilanları ile kapora bedeli talep ederek bu kişileri dolandırdıkları, 49 müştekiden haksız kazanç sağlandığını ve 70 milyon lira banka hesap hareketliliği tespit edildiğini aktardı. Operasyonlarda tabancalar, muhtelif miktarda metamfetamin uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyale el konulduğu bilgisini paylaşan Yerlikaya, yasa dışı bahisçilere yönelik operasyonların devam edeceğini vurguladı.


#dolandırıcı
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#tutuklama
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