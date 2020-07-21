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ŞANLIURFA

Sıcaklar arttı yılan kapanlarına talep arttı

Şanlıurfa’da kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar, sıcak havada ortaya çıkan ve tehlikeye neden olan hayvanlardan korunmak için kapanlara yöneldi.

Haber Merkezi İHA
Şanlıurfa'da yılan kapanlarına talep arttı.
Şanlıurfa'da yılan kapanlarına talep arttı.

Türkiye’nin en sıcak illerinin başında gelen Şanlıurfa’da kent genelinde yaklaşık 50 derecenin üzerinde hissedilen sıcaklık ile vatandaşlar zor günler geçiriyor.

Kapan satıcılara koştular

Sıcak hava ile kırsal mahallede yaşayanvatandaşları da yılan korkusu sardı. Yılan korkusu saran vatandaşlar Tarihi Çarşılar Bölgesi’nde yer alan kapan satıcılarına koştu.

İHA

Şanlıurfa tarihi çarşılar bölgesinde yılan kapanı üreten ve satan marangoz ustası Bedih Karataş, “6 yaşında bu işe başladım. Yaklaşık 47 yıldır bu işle uğraşıyorum. Bu görmüş olduğunuz ürünler yılan kapanı, fare kapanı ve tilki kapanı. Tilki kapanı olarak imal ettiğimiz kapan tilki, tavşan, kedi gibi hayvanları yakalar. Bu kapanları kırsal bölgede yaşayan vatandaşların hayvanlardan korunmak için bu kapanlardan alması şarttır” diye konuştu.

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