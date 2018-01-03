Sıcaklık mevsim normallerinin 9 derece üstüne çıkacak

Bursa, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale'de hava sıcaklıkları hafta sonunda mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Güney Marmara'da hava sıcaklıkları, hafta sonunda 18 dereceye kadar çıkacak.

Uzun yıllar ocak ayı en yüksek sıcaklık ortalaması 9,4 derece olan Bursa'da, en yüksek sıcaklığın 6 Ocak Cumartesi günü 14, 7 Ocak Pazar günü ise 18 dereceyi bulması bekleniyor.

Balıkesir'de de hava sıcaklığının, uzun yıllar ocak ayı ortalamasının 5 ila 8 derece üzerine çıkarak cumartesi 14, pazar ise 17 dereceye yükseleceği tahmin ediliyor.

Çanakkale ve Yalova'da da en yüksek hava sıcaklığının pazar günü mevsim normallerinin yaklaşık 7 derece üzerinde seyrederek 17 derece olacağı öngörülüyor.

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Hafta sonu Güney Marmara'da yağış beklenmiyor.

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