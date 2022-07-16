Sıcaklıklar 50 dereceye çıkınca bunalan vatandaşlar çeşme başlarına koştu

Uzmanların yaptığı araştırmalara göre, 2022 yılının tüm zamanların en sıcak yıllarından biri olacağı belirtilmişti.

Kızıltepe’de de sabah saatlerinde dışarı bırakılan termometrede sıcaklık 50 derece, gölgede ise 46 dereceyi gösterdi.

Kızıltepe Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı aşırı sıcak hava sebebiyle adeta sessizliğe büründü. Bu yılın en sıcak günlerinden birini yaşayan vatandaşlar, serinlemek için çeşme başlarına koştu.

Kızıltepe’de fırın işletmecileri ise hem havanın hem de mesailerinin büyük çoğunluğunun geçirdiği ekmek pişirme fırının verdiği ısıyla zorlu mesailerini sürdürüyor. Fırıncılar, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 50 dereceyi bulan sıcaklıklarda üretime devam ediyor.

50 dereceyi gösteren termometreyi eline alan vatandaşlardan Emin Karakulak, "Bugün hava çok sıcak. Tabi temmuz ayının ortasına geldik ve sıcak oluyor. Bu yıl da çok sıcak. Bu termometreyi güneşe koyduğumuzda 50 derece, gölgeye koyduğumuzda 45 dereceyi gösteriyor. Tabi son yıllarda da kurak geçtiği için sıcak daha da sıcak oluyor" dedi.

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İlerleyen yaşına rağmen böyle sıcaklık görmediğini ifade eden 68 yaşındaki Abdurrahman Erkan, "Ben yaşıma göre böyle sıcaklık görmedim. O zaman köydeydik; belki köydeydik ama bunun gibi değil. Bugün çok fazla sıcak vardı" şeklinde konuştu.

Fırın işletmecisi Mehmet Sait Özçelik de dışarıda hava sıcaklığının 45- 50 derece olduğunu hatırlatarak millet için fırın başında ekmek çıkardıklarını söyledi.

FOTOĞRAF 7 Esenler Çinçindere Caddesi'nde Çarşamba günü saat 10.30'da trafik ışıklarında bekleyen minibüs şoförü Sedat Arde, minibüsle yaya geçidini kapattı. Yayaların karşıya geçmesini engelleyen minibüsü fark eden Elif A. ile Nisa S., minibüs şoförü Sedat Arde'yi uyardı. . Bunun üzerine minibüs şoförü ile Elif A. ve Nisa S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Elif A. ile Nisa S., yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada yeşil ışığın yanmasıyla birlikte manevra yapan minibüs şoförü, Minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Elif A. ve Yağmur S.'nin üzerine sürdü. Çevredekiler minibüs şoförüne tepki gösterirken, Elif A. ile Nisa S., aileleri ile birlikte polise giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, minibüs şoförü Sedat Arde'yi gözaltına aldı. <br>O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Elif A. ile Nisa S.'nin şoförünün üzerlerine sürdüğü minibüsten kaçarak kendilerini korumaya çalıştığı görülüyor. Yaya geçidini kapatıp kendisini uyaranların üzerine aracını sürdü İstanbul Esenler'de minibüs şoförü, yaya geçidini kapattığı gerekçesiyle kendisini uyaran Elif A. (15) ile Yağmur S.'nin (17) üzerine minibüsü sürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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FOTOĞRAF 16 Japonya’nın birçok kesiminde dün akşam itibariyle etki gösteren şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Higashi Matsushima, Sendai, Osaki ve Furukawa şehirleri ile Matsushima ve Osato kasabaları başta olmak üzere Miyagi eyaletinin birçok bölgesinde su baskınları yaşanırken, Iwate ve Miyagi eyaletlerindeki birçok nehirde su seviyesinin kritik düzeye yükseldiği açıklandı. Matsushima kasabasında 14 farklı bölgede heyelan yaşandığı belirtilirken, Sendai şehrindeki 106 bin haneye yönelik tahliye emri yayınlandı. Osaki şehrindeki Birusawa Nehri üzerinde bulunan Maruyama Köprüsü’nün çöktüğünü açıklayan yetkililer, riskli bölgelerde yaşayan sakinleri muhtemel tahliye emirlerine karşı hazırlıklı olmaya çağırdı. Şiddetli yağışların yarın akşam saatlerine kadar etkisini göstereceğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise toprak kayması, sel baskını ve yıldırım riskine karşı halkı uyardı. Şiddetli yağışların yarın akşam saatlerine kadar etkisini göstereceğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise toprak kayması, sel baskını ve yıldırım riskine karşı halkı uyardı. Şiddetli yağışların yarın akşam saatlerine kadar etkisini göstereceğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise toprak kayması, sel baskını ve yıldırım riskine karşı halkı uyardı. Şiddetli yağışların yarın akşam saatlerine kadar etkisini göstereceğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise toprak kayması, sel baskını ve yıldırım riskine karşı halkı uyardı. Şiddetli yağışların yarın akşam saatlerine kadar etkisini göstereceğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise toprak kayması, sel baskını ve yıldırım riskine karşı halkı uyardı. Şiddetli yağışların yarın akşam saatlerine kadar etkisini göstereceğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise toprak kayması, sel baskını ve yıldırım riskine karşı halkı uyardı. Şiddetli yağışların yarın akşam saatlerine kadar etkisini göstereceğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise toprak kayması, sel baskını ve yıldırım riskine karşı halkı uyardı. Şiddetli yağışların yarın akşam saatlerine kadar etkisini göstereceğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise toprak kayması, sel baskını ve yıldırım riskine karşı halkı uyardı. Şiddetli yağışların yarın akşam saatlerine kadar etkisini göstereceğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise toprak kayması, sel baskını ve yıldırım riskine karşı halkı uyardı. Şiddetli yağışların yarın akşam saatlerine kadar etkisini göstereceğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise toprak kayması, sel baskını ve yıldırım riskine karşı halkı uyardı. Şiddetli yağışların yarın akşam saatlerine kadar etkisini göstereceğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise toprak kayması, sel baskını ve yıldırım riskine karşı halkı uyardı. Şiddetli yağışların yarın akşam saatlerine kadar etkisini göstereceğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise toprak kayması, sel baskını ve yıldırım riskine karşı halkı uyardı. Japonya’da sel felaketi: 106 bin ev tahliye edilecek Japonya'da sağanak yağışların neden olduğu sel felaketi nedeniyle 106 bin haneye tahliye emri verildi. Şiddetli yağışların yarın akşam saatlerine kadar etkisini göstereceğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise toprak kayması, sel baskını ve yıldırım riskine karşı halkı uyardı. BiP'te paylaş

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