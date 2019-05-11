Sıcaklıklar hafta başı artacak

Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre, hafta başından itibaren sıcaklıklar artacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son bir haftalık hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Batı bölgelerden başlayarak artışa geçen hava sıcaklığının hafta sonunda mevsim normalleri civarında, önümüzdeki hafta başından itibaren mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

Bugün hava nasıl olacak?

Son hava durumu değerlendirmelerine göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir ve Giresun çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Sinop ve Samsun'un iç kesimleri ile Kastamonu'nun doğu, Amasya'nın batı ve Çorum'un kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

12 Mayıs Pazar günü (yarın), Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas, Şırnak'ın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul ve Ankara'da ise yarın yağış beklenmiyor.

Hafta başında itibaren sıcaklıklar artacak

Meteorolojinin tahminlerine göre, pazartesiden itibaren sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Sadece Edirne ve Çanakkale'de yağış bekleniyor.

14 Mayıs Salı günü, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'de, 15 Mayıs Çarşamba günü ise, yine

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Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale ile İzmir'de yağış bekleniyor.





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