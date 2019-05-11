Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Sıcaklıklar hafta başı artacak
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
ANKARA İSTANBUL

Meteoroloji hava durumu tahminlerini açıkladı: Sıcaklıklar hafta başı artacak​

Sıcaklıklar hafta başı artacak

Meteoroloji son bir haftalık hava durumu tahminlerini açıkladı. Son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığı hafta sonu mevsim normalleri civarında, önümüzdeki hafta başından itibaren ise mevsim normalleri üzerine çıkması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre, hafta başından itibaren sıcaklıklar artacak.
Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre, hafta başından itibaren sıcaklıklar artacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son bir haftalık hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Batı bölgelerden başlayarak artışa geçen hava sıcaklığının hafta sonunda mevsim normalleri civarında, önümüzdeki hafta başından itibaren mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

Bugün hava nasıl olacak?

Son hava durumu değerlendirmelerine göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir ve Giresun çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Sinop ve Samsun'un iç kesimleri ile Kastamonu'nun doğu, Amasya'nın batı ve Çorum'un kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

12 Mayıs Pazar günü (yarın), Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas, Şırnak'ın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul ve Ankara'da ise yarın yağış beklenmiyor.

Hafta başında itibaren sıcaklıklar artacak

Meteorolojinin tahminlerine göre, pazartesiden itibaren sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Sadece Edirne ve Çanakkale'de yağış bekleniyor.

14 Mayıs Salı günü, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'de, 15 Mayıs Çarşamba günü ise, yine

REKLAM

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale ile İzmir'de yağış bekleniyor.


İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Orta Doğuya yığınak

Orta Doğu'ya yığınak

​Savaş gemisi ve Patriot hava savunma bataryası gönderiyor.
Havadan tespit edildi

Havadan tespit edildi

Kural ihlali yapanlara ceza kesildi.
Dolar hamlesi

Dolar hamlesi

​Resmi Gazete'de yayımlandı: Yüzde 30'a indirildi.
Aramalar<br>yeniden başladı

Aramalar
yeniden başladı

Uçuruma düşen AA muhabiri için ekipler seferber.
Trabzonspor'a geliyor

Trabzonspor'a geliyor

Transferi bordo-mavili futbolcu açıkladı.
Üstü kapalı tehdit

Üstü kapalı tehdit

Trump'tan Çin'e: Kaldırabilir, belki de hiç kaldırmaz.
Meteoroloji<br>saat verip uyardı

Meteoroloji
saat verip uyardı

​İstanbul ve bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı.

6 TL'nin altında

6 TL'nin altında

​Merkez Bankası'nın hamleleri oyunları bozdu.
İstanbul<br>takvimi hazır

İstanbul
takvimi hazır

Takvime göre seçim süreci bugün başladı.
Türkiye'yi <br>şikayet ediyor

Türkiye'yi
şikayet ediyor

Mesajlarını iç kamuoyundan çok Batı'ya veriyor.
AK Partili vekillere ‘hemşehri’ talimatı

AK Partili vekillere ‘hemşehri’ talimatı

İstanbul seçimleri için çalışmalar yoğunlaştırıldı.
Bu neyin hazırlığı

Bu neyin hazırlığı

ABD'de İran'a yönelik tehditler ve hazırlıklar artıyor.
HDP'nin<br>kayyum rövanşizmi

HDP'nin
kayyum rövanşizmi

Sur'da 145 işçinin görevine son verilmişti.
CHP mescide<br> izin vermedi

CHP mescide
izin vermedi

7 kez önerge sunuldu ama adım atılmadı.
Almanlar<br>inşaatı bitiremiyor

Almanlar
inşaatı bitiremiyor

İstanbul Havalimanı hakkında kara propaganda yapıyorlardı.
PKK'dan<br>Ekrem'e tam destek

PKK'dan
Ekrem'e tam destek

PKK, 31 Mart'ta verdiği desteği 23 Haziran'da da sürdürecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.