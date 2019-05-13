Sıcaklıklar Türkiye geneli 5 derece birden artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Çanakkale’nin batı kesimlerinin yerel olarak sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın kuzey kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.

5 DERECE BİRDEN ARTACAK

Hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimler ile zamanla batı bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık