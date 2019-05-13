Sıcaklıklar Türkiye geneli 5 derece birden artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Çanakkale’nin batı kesimlerinin yerel olarak sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın kuzey kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.
5 DERECE BİRDEN ARTACAK
Hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimler ile zamanla batı bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık