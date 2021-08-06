Gündem Sıcaktan bunalan vatandaşlar sahillere ve parklara akın etti
İSTANBUL

Sıcaktan bunalan vatandaşlar sahillere ve parklara akın etti

İstanbul’da artan sıcaktan bunalan vatandaşlar hava almak için sahillere ve parklara akın etti. Bazı vatandaşlar denize girerken bazıları da piknik alanı içinde yasak olması nedeniyle yol kenarında mangal yaptı.

Haber Merkezi İHA
Sıcaktan bunalan vatandaşlar sahillere ve parklara akın etti
Arşiv

Son günler artan sıcaklardan bunalan İstanbullular çözümü sahillere ve parklara gitmekte buldu. Sahillere ve parklara gelen vatandaşlardan bazıları serinlemek için denize girerken bazıları da piknik alanında yasak olmasından dolayı yol kenarında mangal yapmayı tercih etti. Sahillerdeki kalabalık ve mangal yakanlar ise drone ile havadan görüntülendi.


“Başka yerde izin vermiyorlar, burada veriyorlar”


Yol kenarında mangal yapanlardan Eray Demir “Bugün hava sıcaktı. Evden çıktık böyle bir hava almak için. Mangala geldik. Yakmaya başladık birazdan da olursa yiyeceğiz inşallah. Başka yerde izin vermiyorlar burada izin veriyorlar mangal yapmaya o yüzden. İç taraflarda yasak” dedi.


“Ben mangala karşıyım. Ciğerimiz yandı”


Piknik alanlarında mangal yapılmasına karşı olduğunu söyleyen Ahmet Coşkun, “Pikniğe gelen insan mangal yapmasın. Ben mangala karşıyım. Millet piknik yapacaksa evinden yiyeceğini zeytin yağlı, kahvaltı türleri alıp gitmesi lazım. Pikniğe gidenleri torbalar halinde görüyoruz. Pisliklerini de komple orada bırakıyorlar. Ben mangala karşıyım. Ciğerimiz yandı. Bulunduğumuz bölge yasak. Ama ileride mangal yapıyorlar. Zeytinburnu’nda oturuyoruz. Burası geldiğimizde dumandan durulmuyordu” şeklinde konuştu.


“Gelen yiyecekleriyle gelsin, mangal yasaklansın”


Mangal yakmanın yasaklanmasını isteyen Elmas Coşkun ise, “Gelen buraya yiyeceğiyle gelsin. Mangalı yasaklasınlar biz bundan hoşnut değiliz. Mangalın küllerini ve pisliklerini bırakıyorlar. Ormanlardan çöp topluyoruz. Devletin verdiği karara uysunlar” şeklinde konuştu.

İstanbul'da sıcaklık 38 dereceye ulaştı
GÜNDEM
İstanbul'da sıcaklık 38 dereceye ulaştı

İstanbul'da tüm zamanların su tüketiminde yeni rekor
GÜNDEM
İstanbul'da tüm zamanların su tüketiminde yeni rekor

Meteorolojiden sevindiren haber geldi: Beklenen yağışlar bugün başlıyor
GÜNDEM
Meteorolojiden sevindiren haber geldi: Beklenen yağışlar bugün başlıyor

AK Parti İstanbul ilçe belediyelerinden orman yangınlarıyla mücadeleye tam destek
HAYAT
AK Parti İstanbul ilçe belediyelerinden orman yangınlarıyla mücadeleye tam destek
Abone Ol Google News
Onu görünce bir saat ağladım

'Onu görünce
bir saat ağladım'

​Yangında kayboldu: 4 gün sonra geri geldi.
Yangın Lyrbeyi de vurdu

Yangın Lyrbe'yi de vurdu

​Manavgat'taki antik kent küle döndü.
Marmaristeki yangın kontrol altında

Marmaris'teki yangın kontrol altında

​Bakan Ersoy duyurdu

Yüzde 82.9 oranında yüz yüze eğitim sistemi isteniyor.

​Bakan Koca ilk dozu erteleyenlerin sayısını açıkladı

Manisa'da TIR yolcu otobüsü ile çarpıştı.

​Meteorolojiden sevindiren haber geldi.

​Hazine ve Maliye Bakanlığından 'orman yangını' kararı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.