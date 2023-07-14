Sıcaktan bunaldı martılara kızıp ateş açtı: 5 kişi yaralandı

Sıcak havalar sağlık sorunu olsun olmasın herkesi olumsuz etkileyebiliyor. Son günlerde artan hava sıcaklıkları bazı kişilerde hayatı bile tehdit eder hale gelebiliyor. Bu süreçte en çok kalp hastalığıyla birlikte kronik hastalıkları bulunanların çok dikkatli olması gerekiyor. Medicana Sağlık Grubu Kardiyoloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Göksel Güz, sıcak havalarda kalp hastaları için uyarılarda bulundu.