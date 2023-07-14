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Sıcaktan bunaldı martılara kızıp ateş açtı: 5 kişi yaralandı

Yalova’da sıcaktan bunalan bir kişi serinlemek için çıktığı evinin balkonunda martıların çıkardığı seslerden rahatsız olup, pompalı tüfekle martılara doğru ateş açtı. Açılan ateşte çevredeki bir hastanenin kantininde bulunan 5 kişi yaralandı.

13:41 . 14/07/2023 Cuma
DHA
Arşiv

Arşiv

Yalova’da sıcaktan bunalan bir kişi, martıların çıkardığı seslerden rahatsız olup pompalı tüfekle ateş açtı. Olay saat 01.00 sıralarında Çiftlikköy ilçesine bağlı Sahil Mahallesi’nde meydana geldi. Özel hastanenin kantinindeki İbrahim Akça, Ahmet Aydoğdu, Diyar İyisen, İbrahim Köse ve Ferdi Kavraz, nereden geldiği bilinmeyen saçmalarla yaralandı. Sırt, kafa ve yüzlerinden yaralanan 5 kişi, hastanede tedaviye alındı.

İfadesi şaşkına çevirdi

İhbarla hastaneye sevk edilen ve inceleme yapan ekipler, görgü tanıklarının ifadelerinin ardından, ateş açan kişinin U.G. olduğunu belirledi.

Polisin, evinde gözaltına aldığı U.G., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İfadesi alınan U. G., sıcaktan bunaldığı için balkona çıktığını, martı seslerinden rahatsız olduğu için evdeki pompalı tüfekle 4 el ateş ettiğini söyledi.



#Yalova
#Çiftlikköy
#İbrahim Akça
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