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POLİTİKA

​Şiddet olaylarının ekonomiye maliyeti 373 milyar dolar

Şiddet olaylarının ekonomiye maliyeti 373 milyar dolar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'de şiddet olaylarının ekonomik etkisi 373 milyar dolar. Aynı kuruluşun hesaplarına göre şiddet olaylarının ekonomiye etkisi 2007-2017 arasında iki katına çıkmış. Hem güvenliğimiz hem de refahımız tehdit altında" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi DHA
​​​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
​​​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'de geçici koruma statüsüyle bulunan Suriyelilerin sayısının 3.5 milyonu aştığını söyledi.

Soylu, "Ülkemizdeki Suriyelilerin ilkokullardaki okullaşma oranı yüzde 96.3’tür. Dünyada sığınmacı politikasında böyle bir rakama ulaşmak mümkün değildir" dedi.

Soylu, geçen yıl 268 bin düzensiz göçmenin yakalandığını, bu yıl bu sayının 237 bin’i aştığını belirtti.

Uyuşturucuyla mücadeleye de değinen Soylu, şunları söyledi:

  • "Uyuşturucu meselesi hem dünya için hem Türkiye için önemli bir güvenlik tehdididir. Ülkemizde uyuşturucuya bağlı ölümler 2015’te 590 kişiydi, 2016’da 920’ye ve 2017’de aniden 941’e çıkmıştı. Uyguladığımız saha baskısı sonucunda 2018 sonunda bu sayıyı 657’e çekmeyi başardık. Şu an için yılbaşından bugüne kadar da uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı 125'tir"

Şiddetin maliyeti 373 milyar dolar

Soylu, "İsviçre merkezli kuruluş tarafından yapılan hesaplamaya göre 2017’de Türkiye’de şiddet olaylarının ekonomik etkisi 373 milyar dolar, doğrudan ekonomik maliyeti ise 257.2 milyar dolar, aynı kuruluşun hesaplarına göre şiddet olaylarının Türkiye ekonomisine etkisi 2007-2017 yılları arasında iki katına çıkmış durumda. Yani hem güvenliğimiz, hem de refahımız tehdit altında" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ifadelere yer verdi:

  • "PKK’ya karşı son dönem stratejimizi 'kesintisiz operasyon' ve 'tehlikeyi kaynağında yok etme' şeklinde tarif etmekteyiz. Sadece bu yıl, bugün itibarıyla PKK’ya dönük gerçekleştirdiğimiz operasyon sayısı 90 bin 513’tür. Bir kıyaslama olması açısından söylemek isterim ki, 2017 yılının tamamında bu sayı 60 bin 733’tür"
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