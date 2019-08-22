Gündem Şiddetli yağış sonrası köprü çöktü Mahsur kalan aileyi ekipler kurtardı
ZONGULDAK

Zonguldak'ta şiddetli yağış sonrası köprü çöktü 7 kişilik aile AFAD ekiplerince kurtarıldı

Şiddetli yağış sonrası köprü çöktü: Mahsur kalan aileyi ekipler kurtardı

Zonguldak’ta akşam saatlerinden itibaren başlayan kuvvetli yağış nedeniyle köyün deresi taştı. Bir eve ulaşımın sağlandığı köprü çöktü. 7 kişilik aile AFAD ekiplerince dereye kurulan kurtarma tertibatı ile kurtarılarak güvenli bölgeye taşındı.

Haber Merkezi IHA
7 kişilik aile AFAD ekiplerince kurtarıldı.
7 kişilik aile AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Batı Karadeniz’de kuvvetli yağış uyarılarının ardından Zonguldak’ta akşam saatlerine başlayan kuvvetli yağış adeta hayatı felç etti. Kent merkezinde bir çok iş yerini, otobüs terminalini su bastı. Araçlar sular altında kaldı. Bazı vatandaşlar da yollarda 70 santimetreyi bulan su baskınları sebebiyle mahsur kalıp, kurtarılmayı bekledi.

DHA
7 kişilik aile AFAD ekiplerince kurtarıldı.

DHA
7 kişilik aile AFAD ekiplerince kurtarıldı.

AİLENİN İMDADINA AFAD EKİPLERİ YETİŞTİ

Kozlu ilçesinde de dereler taştı. İş yerleri sular altında kaldı. Öte yandan ilçeye bağlı Bozca ve Dereköy köyleri arasında aşırı yağış sonrası köprü çöktü. Mahsur kalan 7 kişilik Başar Ailesi’nin imdadına AFAD ekipleri yetişti. Bölgede geniş çaplı kurtarma çalışması başlatan ekipler, dereye kurdukları kurtarma tertibatı ile aileyi güvenli bölgeye taşımayı başardı.

İHA
7 kişilik aile AFAD ekiplerince kurtarıldı.

İkametlerinden kurtarılan Fevzi Başar, Asiye Başar, Şerafettin Başar, Fatma Yazgan, Ayşe Başar, Ayşe Başar ve Yusuf İslam Başar güvenli bölgeye getirildikten sonra kurtarma çalışmaları tamamlandı. Aile, geceyi komşularında geçirecek.

AA
7 kişilik aile AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Yeni sistem geliyor

Yeni sistem geliyor

​Eylül ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.
7 kişilik ailenin imdadına yetiştiler

7 kişilik ailenin imdadına yetiştiler

​Şiddetli yağışlar sonrası çöken köprü nedeniyle mahsur kaldılar.
Fabrika müjdesi

Fabrika müjdesi

Bakan Varank, deneme uçuşu gerçekleştirdi.
Aileler arasında<br> laf atma dehşeti

Aileler arasında
laf atma dehşeti

​Karakol önünde çıkan çatışmada 2 kişi öldü.
11 ili kuvvetli vuracak

11 ili kuvvetli vuracak

​Meteoroloji'den vatandaşlara son dakika sel uyarısı.
Dağlar temizlendi

Dağlar temizlendi

​PKK'nın belini 'kıran' operasyon.

TSK'da atama kararları

TSK'da atama kararları

​Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 127 general ve amiralin atamaları yapıldı.
PKK'ya ağır darbe

PKK'ya ağır darbe

​Mardin ve Şırnak'ta devam eden terör operasyonlarında 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Birinci<br>aşama tamam

Birinci
aşama tamam

Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD'li mevkidaşı ile Güvenli Bölge'yi görüştü.
Erdoğan ile Putin buluşacak

Erdoğan ile Putin buluşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin TSK konvoyuna yapılan saldırıyı görüşecek.
Selden<br>kötüsü geliyor

Selden
kötüsü geliyor

Uzmanlara göre kar bazı şehirleri esir alabilir!
Dünya yıldızı <br>Trabzonspor'da

Dünya yıldızı
Trabzonspor'da

15 milyon euroluk futbolcu formayı giydi.
Memurun gözü bu haberde

Memurun gözü bu haberde

Bakan Selçuk: Nihai kararı hakem kurulu verecek.
Şırnak'tan acı haber

Şırnak'tan acı haber

Silopi'de 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.
Linç etmişlerdi<br>kahraman çıktı!

Linç etmişlerdi
kahraman çıktı!

​İzmir'deki yangını söndürürken başına gelenleri anlattı
PKK yerine<br>MLKP'yi kullanacaklar

PKK yerine
MLKP'yi kullanacaklar

Emekli İstihbarat Başkanı Pekin'den 'bombalar patlayabilir' uyarısı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.