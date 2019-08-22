Şiddetli yağış sonrası köprü çöktü: Mahsur kalan aileyi ekipler kurtardı

Ekonomi

Kentsel dönüşüme yeni sistem geliyor

Kentsel dönüşümde eylül ayı itibariyle yeni bir döneme giriliyor. Yeni döneme ilişkin ayrıntılar önümüzdeki ayın ilk haftasında açıklanacak ama bazı detaylar 11. Kalkınma Planı'nda yer aldı. Her şehre ayrın bir dönüşüm projesinin hazırlanıp hayata geçirileceği yeni süreçte, acil dönüştürülmesi gereken yerlerin tespiti için çok ölçütlü değerlendirme sistemi uygulanacak, fay hatlarına yakın yerlere ise dönüşümde öncelik verilecek. Farklı finansman modellerinin de geliştirileceği yeni dönemde Hazine'ye ait OSB arazileri de dönüşüme kaynak sağlamak için satışa çıkarılacak.