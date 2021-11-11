Gündem Şifalı Osmanlı salebi üşüyenlerin içini ısıtıyor
BURSA

Şifalı Osmanlı salebi üşüyenlerin içini ısıtıyor

Uludağ’a kar yağması ve havaların iyice soğuması ile birlikte Bursa’da seyyar salepçiler satışlara başladı. Soğuk havada iç ısıtan şifa kaynağı salep, vatandaşlar tarafından büyük rağbet görüyor.

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Muhammed Keskin İHA
Şifalı Osmanlı salebi üşüyenlerin içini ısıtıyor
Bursa

Uludağ’a kar yağması ve havaların iyice soğuması ile birlikte Bursa’da seyyar salepçiler satışlara başladı. Soğuk havada iç ısıtan şifa kaynağı salep, vatandaşlar tarafından büyük rağbet görüyor.

İHA

Bakır kazanda sütle pirişilen Osmanlı salebi, üzerine tarçın, zencefil, ceviz ve badem dökülerek, lezzet ve râyihasıyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Her gün sabah saatlerinde Tahtakale’den yola çıkıp bütün gün Bursa sokaklarını arşınlayan seyyar salepçi Metin Aday, günde bir kazan salep sattığını söyledi. Başında kırmızı fesi, temiz ve beyaz önlüğüyle tarihî çarşı ve hanlar bölgesini gezen Aday, bakır kazanda 60 derecede pişirdiği hakiki salepleri satıyor.

İHA

Salebin şifalı olduğunu ve kış günlerinde vücuda sıcaklık verdiğini anlatan Metin Aday, "Bir litre sütün içerisine bir bardak su ekleyip 60 derece ısıda kaynatıyorum. İçerisine ise bir tatlı kaşığı hakiki salep ekliyorum. Şeker kavanozunun içerisine koyup ikisini beraber karıştırıyorum. Bu işlemin sebebi ise topaklanmayı önlemek. Sürekli 60 derecede pişen sütte buharlaşana kadar pişiriyorum. Macun gibi oluyor. Üzerine ise tarçın ve zencefil, ceviz ve badem koyarak müşterilerime servis ediyorum. Günde bir kazan satıyorum. Satar satmaz da evime gidiyorum. Bir bardak salebi vatandaşlara beş liraya satıyorum. Tahtakale’den yola çıkıyor ve bütün gün çarşıyı dolaşıp salep satıyorum. İçenin içi ısınıyor. Müşterilerim ise genelde esnaflar’’ dedi.

İHA

Lokman Hekim’in şifalı bitkileri Zeytinburnu’nda
HAYAT
Lokman Hekim’in şifalı bitkileri Zeytinburnu’nda

Bu suyu içen şifa buluyor: Öyle bir şifalı su ki bütün herkese tavsiye ediyorum herkes gelip bu suyu görsün
FOTOĞRAF 5
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Tosuntarla köyünde asırlardır akan çeşme hastaların akınına uğruyor. Yeraltından çıkan suyun şifalı olduğunu belirten köy sakinleri birçok hastalığa iyi geldiğini söyledi. Tosuntarla köyünde asırlardır akan çeşmeden su içen hastaların şifaya kavuştuğunu belirten köy sakinlerinden Hüseyin Ayhan, yazın soğuk, kışın ise sıcak akan geçmeden su içen romatizma hastalarının şifa bulduklarını ve suyun çamurunun ise ağrılara çok iyi geldiğini söyledi.
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Ayhan, “Şifalı su eskiden hatırlıyorum dedelerimiz, annelerimiz anlatmışlar eskiden katır vardı. Katırla buraya gelerek bunun toprağını çamur haline getirerek vücutlarına sürüyorlardı. Daha sonra sıcak suyla yıkanıyordu ve sonra romatizma diye bir şey kalmazdı. Öyle bir şifalı su ki bütün herkese tavsiye ediyorum. Herkes gelip bu suyu görsün. Bu şifalı suyun turizme kazandırılmasını istiyorum. Hem suyu içerek faydası var. Kışın sıcak, yazın soğuk bunun çok faydası var. Herkesi bu suyu içmeye davet ediyorum” diye konuştu.
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Akan suyun bir çok ağrılara iyi geldiğini ve şifalı olduğunu belirten köy sakinlerinden Mehmet Savaş, yetkililerin şifalı suyu turizme kazandırılmasını istediğini söyledi. Savaş, “Bu şifalı sudur. Herkesi bekliyoruz bu şifalı suya. İçilebiliyor, vücutta yıkanabiliyor, sağlığa iyi geliyor. Romatizmaya iyi geliyor. Herkese tavsiye ediyor ve herkesi buraya bekliyoruz” diye konuştu.
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Bu suyu içen şifa buluyor: Öyle bir şifalı su ki bütün herkese tavsiye ediyorum herkes gelip bu suyu görsün
Siirt'in Pervari ilçesine Bağlı Tosuntarla köyündeki bir çeşmeden su içenlerin hastalıklarına derman buldukları belirtildi. Suyun çamurunun ise ağrılara çok iyi geldiği iddia edildi.

Şifalı olduğuna inandıkları suyu bidon bidon evlerine taşıyorlar
OYNAT 00:57
Şifalı olduğuna inandıkları suyu bidon bidon evlerine taşıyorlar
Hatay'da şifalı olduğuna inanılan kaynak suyu, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Samandağ ilcesine bağlı Tekebaşı Mahallesi'nde 61 yıl önce ilçe sakinleri dağdan inen kaynak suyun yüzeye çıktığı noktaya çeşme yaptırdı. Traktör ve otomobilleriyle çeşme başına gelen mahalle sakinleri ve çevre mahallerindeki vatandaşlar şifalı olduğuna inandıkları suyu, yanlarında getirdikleri bidonlara doldurarak evlerine götürüp, tüketiyor.
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