Sıfır otomobilde yine galerici oyunu: Bayilerden topladıkları araçları fahiş fiyata satıyorlar

Galericiler, yetkili bayilerden topladıkları sıfır araçları, 6 bin kilometrede gösterip liste fiyatından çok daha pahalıya satıyor. İkinci el piyasasını günden güne yükselten satıcılar, fahiş fiyattan araç vererek vatandaşı mağdur ediyor. Geçtiğimiz yıllarda da benzer şikayetler artmış ve kamuoyunda gündeme gelmişti.
En bilinin araç satış sitelerinde otomobillerin kilometreleri 6001 kilomotre olarak yazılsa da, bayiye giden vatandaşlar söz konusu araçların 2. el değil, sıfır olduğunu, kilometrelerinin 250-300 kilometre bandında gösterdiğini anlıyor.
Bayilerde araç kalmadı: Sıfır araçları topluyorlar
Bayilerde araç bulamayan vatandaşlar, galericilerin kapısını gittiğinde resmi internet sitelerinde liste fiyatını gördükleri araçların neredeyse 500-600 bin lira farkla satıldığını görüyor.
Arabaları sıfırdan daha pahalıya satıyorlar
'Araç yok' diyorlar ama ikinci elde sıfır araçlar satılıyor
Japon otomotiv devi Toyoto'nun Türkiye bayilerinde çok sayıda modelin kalmadığı, satın almak için vatandaşların sıraya girip aylarca beklemesi gerektiği belirtiliyor.
Ancak ikinci el piyasasında Toyoto'nun çok sayıda modelinin sıfır ve liste fiyatının çok daha üstüne satılması, yetkili bayilerinin de bireysel müşteriyi öncelemediğini ortaya koyuyor.