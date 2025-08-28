Yeni Şafak
Sıfır otomobilde yine galerici oyunu: Bayilerden topladıkları araçları fahiş fiyata satıyorlar

Galericiler bayilerden topladıkları araçları fahiş fiyata satıyor.
Galericiler bayilerden topladıkları araçları fahiş fiyata satıyor.

Galericiler, yetkili bayilerden topladıkları sıfır araçları, 6 bin kilometrede gösterip liste fiyatından çok daha pahalıya satıyor. İkinci el piyasasını günden güne yükselten satıcılar, fahiş fiyattan araç vererek vatandaşı mağdur ediyor. Geçtiğimiz yıllarda da benzer şikayetler artmış ve kamuoyunda gündeme gelmişti.

Galerici ifadesiyle tabir edilen ve ikinci el araç ticareti yapan esnaflar arasındaki kimi fırsatçılar, bayilerden topladıkları sıfır araçları liste fiyatının üstünde ve
6 bin kilometre sınırına uymayarak vatandaşa satmaya çalışıyor.

En bilinin araç satış sitelerinde otomobillerin kilometreleri 6001 kilomotre olarak yazılsa da, bayiye giden vatandaşlar söz konusu araçların 2. el değil, sıfır olduğunu, kilometrelerinin 250-300 kilometre bandında gösterdiğini anlıyor.



Bayilerde araç kalmadı: Sıfır araçları topluyorlar


Bayilerde araç bulamayan vatandaşlar, galericilerin kapısını gittiğinde resmi internet sitelerinde liste fiyatını gördükleri araçların neredeyse 500-600 bin lira farkla satıldığını görüyor.


- Yeni Şafak'a ihbarda bulunan vatandaşlar, sıfır aracın ikinci el pazarında daha pahalıya satılmasına karşı yetkililerin denetimleri artırmasını talep ediyor.

Arabaları sıfırdan daha pahalıya satıyorlar


Yetkili bayi ayrım yapmaksızın elindeki modelleriyle satışlarına devam ederken, gerçek bireysel müşteriyi ise göz ardı ediyor.
Bayilerin çoğu bireysel müşteriye ‘araç yok’ derken, kimi markalar ise aylarca sıra yazıyor. Galerici ise aldığı aracın üzerine fahiş fiyatlar koyarak piyasaya sunuyor.



'Araç yok' diyorlar ama ikinci elde sıfır araçlar satılıyor


Japon otomotiv devi Toyoto'nun Türkiye bayilerinde çok sayıda modelin kalmadığı, satın almak için vatandaşların sıraya girip aylarca beklemesi gerektiği belirtiliyor.


Ancak ikinci el piyasasında Toyoto'nun çok sayıda modelinin sıfır ve liste fiyatının çok daha üstüne satılması, yetkili bayilerinin de bireysel müşteriyi öncelemediğini ortaya koyuyor.



