Sıfır otomobilde yine galerici oyunu: Bayilerden topladıkları araçları fahiş fiyata satıyorlar

Galerici ifadesiyle tabir edilen ve ikinci el araç ticareti yapan esnaflar arasındaki kimi fırsatçılar, bayilerden topladıkları sıfır araçları liste fiyatının üstünde ve

En bilinin araç satış sitelerinde otomobillerin kilometreleri 6001 kilomotre olarak yazılsa da, bayiye giden vatandaşlar söz konusu araçların 2. el değil, sıfır olduğunu, kilometrelerinin 250-300 kilometre bandında gösterdiğini anlıyor.

Bayilerin çoğu bireysel müşteriye ‘araç yok’ derken, kimi markalar ise aylarca sıra yazıyor. Galerici ise aldığı aracın üzerine fahiş fiyatlar koyarak piyasaya sunuyor.

Yetkili bayi ayrım yapmaksızın elindeki modelleriyle satışlarına devam ederken, gerçek bireysel müşteriyi ise göz ardı ediyor.

Japon otomotiv devi Toyoto'nun Türkiye bayilerinde çok sayıda modelin kalmadığı, satın almak için vatandaşların sıraya girip aylarca beklemesi gerektiği belirtiliyor.

Ancak ikinci el piyasasında Toyoto'nun çok sayıda modelinin sıfır ve liste fiyatının çok daha üstüne satılması, yetkili bayilerinin de bireysel müşteriyi öncelemediğini ortaya koyuyor.