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MALATYA

Sigara içeyim derken mahalleyi yakıyordu

Malatya’da dört katlı bir apartmanın birinci katında yaşayan adamın gaz kaçıran mutfak tüpünün bulunduğu alanda sigara yakmak amacıyla çakmağını ateşlemesi sonucu patlama meydana geldi. Patlamada bir kişi yaralandı.

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Haber Merkezi İHA
Sigara içeyim derken mahalleyi yakıyordu
Sigara içeyim derken mahalleyi yakıyordu


Olay, saat 18.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Aslanbey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gebeş Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katında yalnız yaşayan 65 yaşındaki Hikmet Ş., gaz kaçıran mutfak tüpünün bulunduğu alanda sigara yakmak amacıyla çakmağını ateşledi. Şahsın çakmağını ateşlemesiyle birlikte gaz kaçıran mutfak tüpü bomba gibi patladı. Sokak sakinlerinin büyük korku yaşadığı olayda Hikmet Ş. yaralanırken, ihbar üzerine polis, doğalgaz ve sağlık ekipleri sevk edildi.

  • Ekipler sokağa giriş çıkışları yasaklayarak çevre güvenliği aldığı olayda yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.


Patlamayla birlikte olay yerine gelen Aslanbey Mahalle Muhtarı Tolga Toy hastanede tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken, ekipler patlamanın sigara yakmak amacıyla ateşlenen çakmağının yol açtığını tespit etti.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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