"Sigara içme" uyarısı aile faciasına döndü: 1 ölü 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Sancaktepe'de ailesiyle oturan 27 yaşındaki Reşat Yüksel bir süredir ailesi ile sorun yaşıyordu. Geçtiğimiz Cuma günü iddiaya göre babası evde sigara içmemesi yönünde uyarıda bulundu. Uyarıya sinirlenen Reşat Yüksel eline aldığı bıçakla aile üyelerine saldırdı. Annesini öldüren Reşat Yüksel, babasına ve kız kardeşlerine bıçakla saldırdı. İki kız kardeşini ve babasını yaralayan Reşit Yüksel kaçtı. Baba ve kızları, hastaneye kaldırıldı. Saldırgan Reşit Yüksel polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen Yüksel tutuklandı. Anne Çiçek Yüksel'in cenazesinin memleketi Mersin'e gönderildiği öğrenildi. Kız kardeşlerin ve Baba Ahmet Yüksel'in tedavisi sürüyor.
"O KIZIN O ANKİ KORKUSUNU ANLATAMAM" Ailenin komşusu Ali Osman Tüylü, "Küçük kız bize kaçtı aldık içeriye koruduk onu. O kızın o anki korkusunu anlatamam çıldırmış vaziyetteydi. Kapıyı açtık her taraf kan elinde bıçakla kaçan bir insan var. Onunla biz kapıda karşılaşıyorduk, ketum bir insandı. Sessiz konuşmasını bilmeyen merhabası olmayan biriydi" dedi.
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Bina sakinlerinin başvurusu üzerine Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri binanın bodrum katındaki taşıyıcı kolonlarında çatlaklıklar görürken, binanın riskli olduğunu belirlendi. Karot örneklerinden de çürük olduğu belirtilen yaklaşık 50 yıllık binanın kentsel dönüşüm sürecinde boşaltılarak yıktırılması için tebligatlar yapıldı. Bina sakinlerinden bir bölümü karşı çıkarak dava açarken, yürütmenin durdurulması için karar çıkarmaya çalıştı. Avcılar Belediyesi ve Avcılar Kaymakamlığı binanın içinde bulunan 60 dairede yaşayanlar ve işyerlerinde bulunanlar için risk oluşturduğunu göz önüne alarak ilgili kurumlara yazı göndererek doğalgaz, elektrik ve su gibi altyapı hizmetlerini kestirdi.
Yaklaşık 3 ay süren işlemlerin ardından boşaltılan binanın geçen hafta sonunda iş makineleri ile yıkımına başlandı. Pazar günü yapılan çalışmalar sırasında giriş katındaki kolonları patlayan bina büyük gürültüyle çöktü. Çöken binanın enkazı kazı alanını çeviren demir paravanı da devirerek yola düşerken büyük bir toz bulutu ortaya çıktı. Bu sırada yoldan geçen araç ve yayalar büyük korku yaşadı. Pazar günü olması nedeniyle yolun her sakin olması facianın önüne geçti. Çökme sırasında trafiğe düzenleyen işçinin son anda kaçması da kameraya yansıdı
Çevre sakini Öztürk Karahan, Avcılar'da çok fazla eski ve çürük bina bulunduğunu, bunların yıkımının sıkı biçimde denetlenmesi gerektiğini söyledi. Karahan, bina yıkımlarının tamamen belediyelerin uzmanları tarafından yaptırılarak sıkı kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.<br>
Faciaya kıl payı: İstanbul'un göbeğinde bina çöktü çevredekiler ölümden döndü
Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında 5 katlı bina yıktırılırken çöktü. Çevredekilerin ölümden döndüğü çökme anı kameraya yansıdı. Merkez Mahallesi'ndeki Denizköşler Caddesi'nde bulunan 60 daire ve 20 işyerinin yer aldığı 5 katlı Atam Apartmanı'nda, 2019 yılında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki Silivri Depremi'nden hasar oluştu.
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Kentin 2 Nolu Erdoğdu Mahallesi'ndeki 10 katlı 2 apartmanın bulunduğu Duru Sitesi'nin arka yamacından 19 Mart'ta yağış sonrası heyelan oluştu. Dik yamaçtan kopan kayalar, sitenin bahçesine düştü. İrili ufaklı taş ve toprakla birlikte tonlarca ağırlıktaki 2 kaya, site önünde park halindeki 3 otomobile hasar verdi. İhbarla adrese gelen devriye görevindeki bekçiler ve polis ekipleri, site bahçesine şerit çekip güvenlik önlemi aldı.
Heyelan anı sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. MR randevusu için evlerinden çıkan ailenin, kayaların altında kalmaktan 35 saniyeyle kurtulduğu belirtildi. Site yönetimi ve yaşayanlar, son 22 yılda yamaç için birçok dilekçe sunmalarına rağmen ilgililerce önlem alınmadığını söyledi. Sitenin üst kısmındaki apartman sahibinin de belediyeye dilekçe verip, yamaç için önlem talebinde bulunduğu öğrenildi.
Sitede yaşayanlardan bazıları evini terk ederken, kimisi de yamaca bakan odalarını kilitleyip önlem aldı. Endişe ve korkuyla yaşadıklarını ifade eden sitedekiler, bölgede kapsamlı önlemlerin alınmasını istedi. Kayaların henüz kaldırılmadığı sitede yaşayan Abdullah Baki, \"Evlerimize giremez olduk ama mecbur, kalacak yerimiz yok, girmek zorunda kalıyoruz. Ama nasıl yatıyoruz, nasıl kalkıyoruz Allah biliyor. Kimse gelip kayaları bile bu alandan almadı. Zaten yıllardır yukarıdaki yamaçtan taş ve toprak parçaları koparak evlerimize geliyor, duvarlarımıza camlarımıza vuruyordu. Yetkili makamlara defalarca dilekçe verdik ama ilgilenen olmadı. Halen daha bir işlem yapan, önlem alan yok. Yatak odalarımız yamacın olduğu tarafta, boşaltmak zorunda kaldık. Mecbur kalmadıkça yamaç tarafındaki odalara girmiyoruz. Önlem alınsın istiyoruz\" diye konuştu.
Sitedeki Şeyda Velioğlu, \"Yatak odamla, çocuk odası yamacın bulunduğu tarafa bakıyor. O odaları kilitledim, kullanmıyorum. Şu an oturduğum odada hem uyuyorum, hem oturuyorum. 5 aylık bebeğim var korku içinde burada yaşamak zorunda kalıyorum. Cuma gününden beri kimsenin gelip gittiği yok. Daha önce de bu tür olaylar yaşandı, hatta komşumuzun balkonu kırıldı. Biz uyurken odamızın bulunduğu tarafa gelmiş olsaydı kaya, bizim şu anda hayatta olma ihtimalimiz yoktu. İlla cana mı gelmesi gerekiyor? Ah ile vah hiçbir zaman fayda etmiyor. Bir an önce önlem alınması gerekiyor\" dedi.
Münür Abdullah Sarı da \"Sürekli kayalar düşüyor. Yıllardır bunun mücadelesini veriyoruz. Şimdi de dev kayalar koptu geldi. Eşim kanser hastası tedavi alıyor; evimi terk edemiyorum. Ama 10 yaşındaki çocuğumu babaannesinin yanına göndermek zorunda kaldım. Çok etkilendi bu olaydan, çok korktu. Biz de çok korkuyoruz\" diye konuştu.
Kayaların altında kalmaktan saniyelerle Funda Taş ise \"Çocuklarımız korku içinde. Odalarında yatmıyorlar. Her seste 'anne tekrar kaya mı geldi' diye soruyorlar. 35 saniyeyle kurtulan bir aileyiz. İkinci bir şansımız olmayabilir. Bu alan bizim çocuklarımızın oyun oynadığı bir alan. Çocuklarımız korkuyorlar\" ifadelerinde bulundu.
Bir sitenin kabusu oldu: Nasıl yatıyoruz nasıl kalkıyoruz Allah biliyor
Trabzon'da, heyelanla yamaçtan kopan dev kayaların düşmesiyle park halindeki 3 otomobilin hurdaya döndüğü, MR randevusuna giden kişinin de kayaların altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu sitede yaşayanlar, yamaç için birçok kez dilekçe vermelerine rağmen önlem alınmadığını söyledi. Kayaların henüz kaldırılmadığı sitede oturan Abdullah Baki, "Halen işlem yapan, önlem alan yok" dedi.