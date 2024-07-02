Sigara şirketlerinden kirlilik vergisi alınacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hazırlanması için talimat verdiği sigarayla mücadele düzenlemesi, yeni yasama yılına kaldı. 1 Ekim'de Meclis'in yeni döneminin başlamasından sonra taslak metin üzerinde çalışmalara başlanacak. Konuya ilişkin bilim insanlarının da görüşü alınacak. Dünyadaki örnek yasal uygulamalar incelenecek. İlgili kurum ve kuruluşlarda çalışmalara başlandı. Bu çalışmalar, Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’na gönderilecek.

Bu kapsamda, 1996 tarihli tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkında kanunda değişikliğe gidilmesi önerilecek. Bağlık Bakanlığı’na sunulacak ön çalışmada, halk sağlığını korumakla yükümlü kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak görüşmeler neticesinde belirlenecek bir tarih esasa alınması ve bu tarihten sonra doğan kuşaklara sigara satışının yasaklanması önerilecek. Bu nokta sigaraya başlama yaşı olarak öne çıkan 15 yaş ve altı bireylerin korunması için yasanın çıkacağı tarihe bağlı olarak 2009 ya da 2010 sonrasında doğan nesillere sigara ve tütün ürünü satışı ömür boyu yasaklanacak.