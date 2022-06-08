Gündem Sığınmacı provokasyonu sürüyor Macaristan sınırındaki kaçak geçişleri Türkiye sınırı diye pazarlayıp algı oluşturmaya çalıştılar
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Sığınmacı provokasyonu sürüyor: Macaristan sınırındaki kaçak geçişleri Türkiye sınırı diye pazarlayıp algı oluşturmaya çalıştılar

Sosyal medyada sığınmacılara yönelik başlatılan algı operasyonuna bir yenisi daha eklendi. Tellere merdiven dayayan bir grup göçmenin geçtiği sınırın Türkiye sınırı olduğunu öne süren bir sosyal medya kullanıcısı paylaşımına, "Yahu bir ülkeye merdiven dayanır da girilir mi?" notunu düştü. Ancak sınırı merdivenle geçen göçmenlerin TikTok paylaşımı gerçeği ortaya çıkardı. Videoyu TikTok hesabından paylaşan göçmen, görüntülerin Macaristan sınırında çekildiği bilgisini paylaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sığınmacı provokasyonu sürüyor: Macaristan sınırındaki kaçak geçişleri Türkiye sınırı diye pazarlayıp algı oluşturmaya çalıştılar
Macaristan sınırını geçen göçmenler

Türkiye'de son dönemde körüklenen sığınmacı düşmanlığı devam ediyor. Bazı siyasi aktörlerin ırkçı açıklamalarının da etkisiyle göçmenler üzerinden algı operasyonu yapılıyor. Toplumun huzurunu bozan her eylemi sığınmacıların gerçekleştirdiğini öne süren provokatörler, göçmenler üzerinden hükümeti hedef alıyor. Peş peşe yaşanan olaylar sosyal medyada sığınmacı karşıtı bir hareket başlattı.

ALGI OPERASYONU TİKTOK PAYLAŞIMIYLA BOZULDU

Nerede, ne zaman gerçekleştiği belli olmayan olayları sığınmacı provokasyonuna dönüştüren bazı hesaplar, algı oluşturma çabasını sürdürüyor. Bir sosyal medya kullanıcısının "Yahu bir ülkeye merdiven dayanır da girilir mi?" notuyla paylaştığı görüntü sosyal medyada gündem oldu. Tellere merdiven dayayan bir grup göçmenin geçtiği sınırın Türkiye sınırı olduğu öne sürüldü. Ancak sınırı geçen göçmenlerin TikTok'ta yaptığı paylaşım ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ MACARİSTAN SINIRINDA ÇEKİLDİ

Görüntüyü TikTok hesabından paylaşan kişinin kendisine "Hangi sınır?" diye soran takipçisine "Macar" diye yanıt verdiği görüldü. Ancak algı peşinde olan hesaplar, Macaristan sınırında çekildiği ortaya çıkan görüntüleri Türkiye'de çekilmiş gibi paylaşamaya devam etti.

Sığınmacı provokasyonu sürüyor: Macaristan sınırındaki kaçak geçişleri Türkiye sınırı diye pazarlayıp algı oluşturmaya çalıştılar
OYNAT 00:42
Sığınmacı provokasyonu sürüyor: Macaristan sınırındaki kaçak geçişleri Türkiye sınırı diye pazarlayıp algı oluşturmaya çalıştılar
Sosyal medyada sığınmacılara yönelik başlatılan algı operasyonuna bir yenisi daha eklendi. Tellere merdiven dayayan bir grup göçmenin geçtiği sınırın Türkiye sınırı olduğunu öne süren bir sosyal medya kullanıcısı, paylaşımına 'Yahu bir ülkeye merdiven dayanır da girilir mi?' notunu düştü. Ancak sınırı merdivenle geçen göçmenlerin TikTok paylaşımı gerçeği ortaya çıkardı. Videoyu TikTok hesabından paylaşan göçmen, görüntülerin Macaristan sınırında çekildiği bilgisini paylaştı.


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