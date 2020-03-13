Gündem Sığınmacılar Yunan askerlerinin yanından ellerini kollarını sallayarak geçti
EDİRNE

Sığınmacılar Yunan askerlerinin yanından ellerini kollarını sallayarak geçti

Türkiye'nin kapıları açmasının ardından Avrupa yolunu tutan sığınmacıların, Meriç Nehri üzerinden kaçak geçişi sürüyor. Sığınmacı akınını durdurmak için her yolu deneyen Atina hükümeti, sınır hattında denetimi sağlayamıyor. Son olarak bir grup sığınmacı, Yunan askerlerine 100 metre uzaklıktaki bir noktadan sınırı geçti. Askerler grubu fark etmedi.

Haber Merkezi İHA
Meriç Nehri üzerinden öğle saatlerinde iki mülteci daha Yunan askerlerine çok yakın bir noktadan botla sınırdan karşıya geçti.
Meriç Nehri üzerinden öğle saatlerinde iki mülteci daha Yunan askerlerine çok yakın bir noktadan botla sınırdan karşıya geçti.

Türkiye’nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte Avrupa’ya gitmek isteyen mültecilerin sınır hattındaki Meriç Nehri kıyılarına akınları sürüyor.

Sıfır noktasında bekleyiş sürüyor

Meriç Nehri kıyılarına gelen binlerce mülteci sınırı geçmeyi başarırken, bir kısmı ise hala geçmek için çaba sarf ediyor.

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Orantısız güç durduramadı

Yunan güçleri tarafından kullanılan orantısız müdahalelere rağmen mültecilerin Avrupa’ya geçişi engellenemiyor. Yunanistan’ın Meriç Nehri kıyısındaki hemen her noktaya asker ve polis takviye etmesine rağmen, mültecilerin bazıları hava kararınca bazıları ise gündüz saatlerinde sınırı geçmeye devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde iki mülteci daha Yunan askerlerine çok yakın bir noktadan botla sınırdan karşıya geçti.

İHA
Karşı kıyıya geçen iki mülteci botu kıyıda bulunan ağaç dallarına bağladıktan sonra ağaçlık alana çıkarak, çevreyi kontrol etti. Burada bir süre bekleyen mülteciler, daha sonra ise ağaçlık alana girerek gözlerden kayboldu.

Yunan askerler yanından geçen mültecileri görmedi

Meriç Nehrinin karşı kıyısında bulunan iki Yunan askeri aracındaki askerler ise kendilerine yaklaşık 100 metre yakınından sınırı geçen mültecilere fark edemedi.

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