Sigorta parası için eşini Kelebekler Vadisi'nden ittiği iddiasıyla yargılanıyor: Karantinada olduğu için duruşmaya katılamadı

İstanbul Pendik'te yaşayan Semra Aysal (32) isimli kadın, 19 Haziran 2018 tarihinde eşi Hakan Aysal ile gezmeye çıktığı Fethiye Kelebekler Vadisi'nde kayalıklarda fotoğraf çektirmek isterken, yaklaşık 300 metre yükseklikten düştü.

İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri gönderildi.

Uçuruma inen ekiplerin yaptığı kontrolde, Semra Aysal'ın öldüğü belirlendi. Otopsinin ardından Aysal'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi.

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AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

Başlatılan soruşturma kapsamında ise Hakan Aysal, eşini iterek öldürdüğü iddiasıyla geçen Kasım ayında tutuklandı. Aysal hakkında, 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Davanın iddianamesinde Hakan Aysal'ın, 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'a bedelin ödeneceği kişi kendisi olacak şekilde 400 bin lira teminat bedeli bulunan ferdi kaza sigortası yaptırdığı, bu parayı alabilmek için Semra Aysal'ı çevrenin tenha olmasını bekledikten sonra kayalıklardan aşağı ittiği öne sürüldü.

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KARANTİNADA OLDUĞU İÇİN DURUŞMAYA KATILMADI

Tutuklu sanık Hakan Aysal, karantinada olduğu gerekçesiyle bugün görülecek olan duruşmaya katılmadı. Taraf avukatlarının yanı sıra Semra Aysal'ın ağabeyi Naim Yolcu ve diğer kardeşleri salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, duruşma öncesinde geçen celsede istenen ve mahkemeye ulaşan raporları okudu. Bankalardan istenen raporlarda, Semra Aysal'ın üzerine nişanlılık döneminde 2, evlendikten sonra ise 5 kredi olduğu, Hakan Aysal'ın üzerine ise 10 kredi olduğu belirtildi. Bunun yanı sıra Hakan Aysal'ın farklı tarihlerde Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 11 kaydı olduğu belirtildi.

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'ABLAM ÖLDÜĞÜNDE GÖZÜNDEN YAŞ GELMEDİ'

Raporların okunmasının ardından tanıklar dinlendi. Celsede tanık olarak dinlenen Semra Aysal'ın kardeşi Nazım Yolcu, ablası öldükten sonra Hakan Aysal'ın gözünden yaş akmadığını savundu. Yolcu, "Hakan ve ailesi, taziye ziyaretine geldiklerinde sanığın ağabeyi Volkan, 'Kan parası neyse veririz' demişti. Hakan sürekli olayı dağıtmaya çalışıyordu. Ben kardeşimin ölümünü sorduğumda umursamaz tavırlarla cevap veriyordu. Ablamı defnettikten 2 gün sonra veraset ilamı başvurusunda bulunduğunu tesadüfen öğrendik. Kağıdı evde düşürmüş. Ablam öldüğü için gözünden bir damla yaş gelmedi" dedi.

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'ÇOK SAKİNDİ'

Aysal çiftinin son kez görüldüğü video çeken Recep Şahin de celsede dinlendi. Olayın meydana geldiği yerin çok dik bir yamaç olduğunu belirten Şahin, "Ailem ve akrabalarımla Kabak Koyu'na giderken manzarayı izlemek için orada durduk. Telefon da kızımın elindeydi ve manzarayı kaydediyordu. O sırada Aysal çifti yamaçtan aşağıya iniyordu. Bizim dikkatimizi çektiği gibi kızımın da çekmiş. Hatta aramızda, 'Ya bu adam bu kadını ya da kadın adamı aşağıya atar' diye şakalaştık. Aralarında bir tartışma yoktu. Adam önden iniyor, kadın arkasından iniyordu" diye konuştu. Hakan Aysal'ın çok soğukkanlı olduğunu belirten Şahin, "Biz oradan ayrıldıktan sonra akşam dönerken bölgede AKUT ve jandarma ekiplerini gördük. İnip sorduğumuzda birinin aşağıya düştüğünü söylediler. Semra Aysal olacağını düşünmedik. Hakan'ı ilerde bir arabaya dayanırken gördük. Normal değildi aksine çok sakindi. Olayın ne olduğunu sabah haberlerde öğrendik" diye konuştu.

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Olayı ilk öğrenenlerden olan tanık Sait Ertürk, "Yoldan geçerken birinin el-kol işareti yaptığını görünce durduk. Kapıyı açtığımızda bize, 'Eşim düştü' dedi. Hemen araçtan inip aramaya başladık ama hiçbir şey göremedik. Biz aşağıya indiğimizde Hakan yukarıda kaldı. Jandarma gelene kadar orada kaldık. Hakan gayet yavaş ve sakindi. Eşi düşmüş biri gibi değildi" dedi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Yolcu ailesinin avukatı, Hakan Aysal'ın tutukluluk halinin devamını isterken, Aysal'ın avukatı ise müvekkilinin Semra'yı ittiğine dair bir kanıt olmadığını öne sürerek beraatına talep etti. Konuşmaların ardından mahkeme heyeti, Hakan Aysal'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek geçen celsede istenen raporların beklenmesine ve yeni tanıkların dinlenmesine hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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