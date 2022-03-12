'SİHA'ları ilk destekleyen benim' demişti: Kılıçdaroğlu ödediği tazminatı da unuttu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HaberTürk'ten Nihal Bengisu Karaca'ya yaptığı açıklamada, İHA/SİHA'ları ilk destekleyen kişi olduğunu öne sürerek, "Ben o SİHA'ların yapıldığı fabrikayı Erdoğan’dan önce gezmiş biriyim" ifadelerini kullandı.

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KILIÇDAROĞLU ÖDEDİĞİ TAZMİNATI DA UNUTTU

Her fırsatta hedef aldığı hatta iftiraları nedeniyle tazminat ödemek zorunda kalan Kılıçdaroğlu'nun sözleri, sosyal medyada gündem oldu.

2018 yılında, Kılıçdaroğlu'nun 'Man Adası iddiaları' ile ilgili açılan tazminat davasında BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'a 60 bin lira tazminat ödenmesine karar verilmişti.

BAYKAR'dan yapılan açıklamada paranın şehit ailelerine bağışlanacağı ifade edilmişti.

Yapılan açıklamada, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına ilişkin açılan davada Mahkeme, Yön. Kur. Başkanımız Özdemir Bayraktar'a 60.000 TL tazminat ödenmesine hükmetmiştir. Bu tazminatı şehit ailelerimize bağışlayacağız" denilmişti.

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