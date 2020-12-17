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Gündem SİHAnın etkisiz hale getirdiği kadın teröristin cebinden kentlerdeki teröristlerin listesi çıktı
DİYARBAKIR

SİHA'nın etkisiz hale getirdiği kadın teröristin cebinden kentlerdeki teröristlerin listesi çıktı

Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında SİHA ile etkisiz hale getirilen ‘Dr. Amara’ kod adlı terörist Müzeyyen Aydınlı’nın (42) üzerinden kentlerdeki terörist listesi çıkınca Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana merkezli 3 ilde yaptığı operasyonda 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Haber Merkezi İHA
SİHA operasyonunda öldürülen PKK'lı teröristlerden birinin cebinden örgüte yardım edenlerin listesi çıktı. (FOTOĞRAF: ARŞİV)
SİHA operasyonunda öldürülen PKK'lı teröristlerden birinin cebinden örgüte yardım edenlerin listesi çıktı. (FOTOĞRAF: ARŞİV)

Diyarbakır Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ‘Yıldırım-7’ operasyonu kapsamında, 3 Ekim’de Lice ilçesi kırsalında, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile nokta atışı sonucu 4 PKK’lı terörist, etkisiz hale getirildi.

TERÖRİSTİN CEBİNDE İKİ NOT BULUNDU

Bu teröristlerden, İçişleri Bakanlığı’nın ’terörden arananlar listesi’ndeki ‘kırmızı kategori’de 10 milyon lira ödülle aranan, terör örgütü PKK’nın sözde ‘orta saha Amed eyaleti özel güç sorumlusu’ ‘Dr. Amara’ kod adlı Müzeyyen Aydınlı’nın üzerinde 2 not kağıdında kentlerde yaşayan terörist listesi çıktı.

‘Dr. Amara’ kod adlı Müzeyyen Aydınlı
Şifreli olan not kağıtlarını inceleyen ekipler, Aydınlı’nın, Adana’da 6 kişiyle iş birliği yaptığını belirledi.

Savcılığın haklarında yakalama kararı çıkardığı 6 şüphelinin adreslerini belirleyen Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün şafak vakti Adana merkezli Diyarbakır ve Kocaeli’de operasyon düzenledi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Özel harekat polislerinin demir kapıları koçbaşıyla kırarak, girdiği evlerde 5 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi.

  • Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin, eylem için kente gelen örgüt üyelerinin barınma ve saklanmalarına yardım ettiği öne sürüldü.
Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

Teröristlerin korkulu rüyası İHA ve SİHA'lar Erzurum'dan havalanıyor
OYNAT 00:57
Teröristlerin korkulu rüyası İHA ve SİHA'lar Erzurum'dan havalanıyor
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, terörle mücadelede hedefleri 'nokta atışı' ile etkisiz hale getiren polislerin yürüttüğü operasyonlarda havadaki gözleri olan insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) Erzurum'dan havalanıyor.
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