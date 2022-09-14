Gündem Şiirin arkasına sığınan Merdan Yanardağdan Osmanı Devletine ağza alınmayacak sözler
POLİTİKA

Şiirin arkasına sığınan Merdan Yanardağ'dan Osmanı Devleti'ne ağza alınmayacak sözler

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, canlı yayında Osmanlı Devleti'ni hedef aldı. Sözde bir 'şiir' üzerinden iğrenç ifadeler kullanan Yanardağ, Osmanlı'dan 'kaltak, uçkuru gevşek' olarak bahsetti. Yanardağ, bir hanedanın böylesine cansiperane savunulmasının anlaşılır gibi olmadığını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şiirin arkasına sığınan Merdan Yanardağdan Osmanı Devletine ağza alınmayacak sözler
​Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı Devleti'ni hedef alan açıklamalarına tepkiler sürerken, CHP'nin fonladığı Tele1'de de skandal ifadeler kullanıldı.

Kanalda katıldığı canlı yayında, konuşan Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Osmanlı hakkında 'kaltak, uçkuru gevşek' gibi iğrenç sözler sarf etti.

SÖZDE ŞİİRE SIĞINDI

Sözde bir şiirin arkasına sığınan Yanardağ şunları söyledi:

  • "16. yüzyıldaki bir halk şiiri vardır. Şalvarı şaltak Osmanlı, eğeri kaltak Osmanlı, ekmede biçmede yok, yemede ortak Osmanlı. Buradaki kaltak, eğer biçimidir. Bugünkü anlamında değildir. Uçkuru gevşek Osmanlı demek. Halk şiiri bunlar... Milletin iradesine 600 yıl el koymuş bir hanedanlığın böylesine cansiperane savunulması anlaşılır gibi değil."

ABDÜLHAMİD HAN'A DA HAKARET ETMİŞTİ

Yanardağ daha önce canlı yayında, "Bu millet sizin ağababanız Abdülhamid'e boyun eğmedi, size mi eğecek? Yalan üzerine kurulu bir tarih anlayışınız var. Uydurulan bir yalan üzerine kurulu naylon kahramanlardan oluşan bir tarihiniz var. Bizim tarihimiz gerçek kahramanlardan oluşuyor ama…" şeklinde skandal ifadeler de kullanmıştı.

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