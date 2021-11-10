Gündem Siirt Belediyesi 2300 aileye hoş geldin paketi dağıttı
YEREL GÜNDEM

Siirt Belediyesi 2300 aileye 'hoş geldin' paketi dağıttı

Siirt Belediyesi, yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğunu paylaşmak amacıyla gerçekleştirdiği “Hoş geldin Bebek” projesiyle ebeveynlerin mutluluklarına ortak olmaya devam ediyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Siirt Belediyesi 2300 aileye hoş geldin paketi dağıttı
​Siirt Belediyesi 2300 aileye 'hoş geldin' paketi dağıttı

Yeni doğum yapan anneleri bu özel ve mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Siirt Belediyesi ekipleri aileleri evlerinde ziyaret ederek, “Hoş geldin bebek seti” hediye ediyor.

Vatandaşların acı ve sevinçlerine ortak olabilmek amacıyla sosyal sorumluluk projesi kapsamında sosyal belediyecilik anlayışı içinde Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen ve yeni doğan bebekler için hazırlanan "Hoş geldin bebek" paketi 2300 aileye ulaştırıldı.

Siirt Belediyesi, vatandaşlarımızın maddi durumuna bakılmaksızın doğum raporu ve kimlik fotokopisi ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvuruda bulunan tüm vatandaşlara "Hoş geldin bebek" hediye paketi dağıtmaya devam edecektir.

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