Siirt Belediyesi Ağaçlandırma Projesi için çalışmalara başladı

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatıyla Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliğiyle Güres Caddesinde yapılan çalışmalar kapsamında, cadde boyunca dikilecek olan ağaçlar için özel peyzaj ekibi caddede çalışmalara başladı.

Yenileme çalışması kapsamında zarar gören ağaçların yerine, kentin iklimine ve toprağına uygun ağaçların getirileceğini belirten Proje sorumlusu Arslan Doğan, “Cadde boyunca ağaç sayımızı 400’e kadar çıkaracağız.” dedi.

“Siirt iklimine uygun ağaç türlerinin dikileceğini kaydeden Doğan, “Hazreti Fakürüllah (Güres) Caddesi’ne kentin iklimine uygun ağaç türlerini dikeceğiz. Proje öncesinde 300’yakın ağaç tespit etmiştik. Caddede alt yapı çalışması sırasında bazı ağaçlarımız zarar gördü fakat zarar gören ağaçların sayısından daha fazla ağaç dikimi için çalışmalarımızı başlattık. Mevcut ağaçların üstüne çıkarak, ağaç sayımızı cadde boyunca 400’e kadar çıkaracağız.”

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Ekip içerisinde yer alan Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Bağ Yetiştirme ve Islah Anabilim Dalı Başkanı Tuba Uzun’da “Cadde peyzajında kullanılacak ağaçları özel olarak seçiyoruz” dedi.

Siirt’e yakışır bir çalışma içerisinde bulunduklarını belirten Tuba, Siirt iklimine ve şartlarına uygun yetişecek ağaçları seçiyoruz. Siirt’e yakışır bir çalışma içerisinde bulunuyoruz. Cadde’de bulunan dut ağaçlarına ilişkin yeni bir çalışmamız söz konusu. Meyve döneminde ciddi bir görüntü kirliliğine enden oluyor, bizler ekip olarak bu görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla apsik asit uygulaması yapacağız. Nisan ve Mayıs ayları içerisinde çiçeklenmenin başlamasıyla birlikte uygulayacağımız bu işlem ile birlikte ağaçta meyve veriminin önüne geçeceğiz ve böylelikle yere düşen dut meyvesinin kirliliğinin önüne geçmiş olacağız.”

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Çalışmalar hakkında bilgi veren Siirt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Özcan Balık’ta proje kapsamında çalışmaların yüzde 80’inin bittiğinin müjdesini verdi.

Balık, cadde boyunca ağaç ve yeşil alan sayılarının artırıldığını belirterek, kentin en modern caddesini inşallah en kısa sürede tamamlayarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.” diyerek sözlerini tamamladı.