Siirt Belediyesi ekipleri, 1 yılda 55 bin ton evsel, 1000 ton geri dönüşebilir atık topladı

Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 2021 yılından bu yana sürdürdükleri çalışmaların karnesi belli oldu.

Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yaptığı açıklamada özellikle pandemi döneminde de büyük bir özveri ile çalışan . Ev ve iş yerlerinden çıkan atıkların toplanması başta olmak üzere, çevre temizliği ve diğer sorumluluk alanlarındaki görevleri başarıyla yürüten ekiplerimiz yoğun temizlik mesaisini rakamlara da yansıdı.

Temizlik İşleri bünyesinde bulunan 192 işçi ile şehrimizde günlük yaklaşık 150 ton Çöp toplanmaktadır.

Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılından bu yana 55 bin ton evsel atık ile 1000 (bin) ton geri dönüşebilir atık (karışık ambalaj atığı) topladı. 2021 yılında Vektörel mücadele kapsamında 7 Araç ve 9 personelle ilaçlama faaliyeti sürmektedir. 2021 yılı Yaz sezonu ilaçlaması kapsamında 550 Lt. Larvasit, 600 Lt. Rezidüel,1350 Lt. Uçkun (Sivrisinek), 100 Kg. Granül, 635 kg Karasinek ilacı kullanılmıştır.

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COVID-19 ile mücadelede Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları, Özel Sağlık Kuruluşları, Spor Salonları, Özel Rehabilitasyon Merkezleri, Özel Servis Araçları rutin olarak dezenfekte edilmektedir. Pandemi sürecinde 1milyon 500 bin adet Maske, 5.000 Lt. El Dezenfektanı,5.000 Lt Ortam Dezenfektanı, 2.000 PK. Eldiven ve 2.000 Adet Koruyucu Tulum kullanılmıştır.

Sıfır atık kapsamında halkı bilinçlendirmek ve atığı kaynağında azaltılması amacıyla toplanacak sıfır atık miktarına göre dağıtılmak üzere 8.000 Adet bez torba alındı. Kullanılmayan tekstil ürünleri geri kazanımı ve tekrar kullanımı amacıyla şehrin belli yerlerine toplama kutuları bırakılmıştır.

Şehir genelinde ve okullarda atık pillerin toplanmasına başlanacaktır. Atık pil kutusu kamu kurumlarına ve okullara bırakılmaya başlanmıştır. Toplanan atık pil miktarına göre hediyeler verilecektir.

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2021 yılı içerisinde aylık ortalama 65 ton Ambalaj Atığı toplanmıştır.2021 yılı içerisinde aylık 20 ton tıbbi atık toplanarak, tıbbi atık tesisinde sterilize edilerek bertaraftı sağlanmıştır.

Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren çevre koruma ve kontrol birimi amirliğince Firma ile yapılan sözleşme gereği yürütülen çalışmada şehir merkezinde toplu yemek üretimlerinin yapıldığı yerler tespit edilmiş her noktaya yağ bidonları bırakılmıştır.dedi.