Siirt Belediyesi engelliler için ses yarışması düzenledi

Siirt Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla yalnızca engellilerin katılabildiği “Engelleri aşta gel” ses yarışması düzenlendi.

Siirt Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen yarışma büyük ilgi gördü. Engelli bireyler ve aileleri heyecanlı anlar yaşadılar.

Siirt Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirilen yarışmaya Siirt Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşamlarını sürdüren engelliler katıldı. Engelli bireyler üç dilde seslendirdikleri müzik dinletileri büyük bir beğeni topladı.

Vali/Belediye Başkan V. Osman Hacıbektaşoğlu burada yaptığı konuşmada; Belediyemize bağlı Kültür Müdürlüğümüz engelli bireylerimizin sorunlarına, ihtiyaçlarına dikkat çekmek için böyle bir organizasyon hazırladılar. “Engelleri Aşta Gel” adı altında evlatlarımızın, kardeşlerimizin yeteneklerini sergilemeye imkân verecek bir organizasyon gerçekleştirdiler. Öncelikle kardeşlerimize bu yarışmaya katıldıkları için teşekkür ederim. Bütün imkânlarımızla engellilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Onların eğitim hayatı, yaşamlarını idame ettirmeleri için, sağlıkları için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Sosyal Belediyecilik anlayışı ile engellilerimiz, dezavantajlı gruplar, yaşlılarımız için değişik projeler uyguluyoruz. Engellerimiz ile ilgili bütün projeleri destekleyeceğiz. Bu organizasyonda emeği geçen tüm kişi ve kuruluşlara, Sivil Toplum Kuruluşlarına ve bu yarışmaya katılan Engelli kardeşlerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum dedi.

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Vali Osman Hacıbektaşoğlu, yarışmaya katılan tüm engellilere çeşitli hediyeler verdi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Tarafında organize edilen Engelleri Aşta Gel ses yarışmada ilk üçe giren yarışmacılara plaketleri Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aytek, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Gökhan Marakçı ve Kızılay Şube Başkanı Nihat Altunç tarafından verildi.

Program, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.