​Siirt Belediyesi, okullarda temizlik seferberliği başlattı

Siirt Belediyesi eğitime olan desteğini her fırsatta sahadaki çalışmalarıyla ortaya koymaya devam ediyor. Bu kapsamda 12 Eylül’de ülke genelinde başlayacak olan 2022-2023 yılı eğitim öğretim yılı öncesinde il genelindeki okul bahçelerinde, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.

2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı öncesi, öğrencilerin daha temiz ve ferah bir ortamda eğitim öğretim görebilmeleri için başlatılan çalışmalar İl genelindeki tüm okullarda devam edecektir. Bu kapsamda eğitim öğretim için her türlü destek ve imkânlar seferber edilmiştir.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen okul bahçelerinin temizlik ve yıkama çalışmaları yıl boyunca rutin olarak devam edecek.