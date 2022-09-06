Gündem Siirt Belediyesi, okullarda temizlik seferberliği başlattı
YEREL GÜNDEM

Siirt Belediyesi, okullarda temizlik seferberliği başlattı

Siirt Belediyesi 12 Eylül’de başlayacak eğitim-öğretim yılı öncesi il genelindeki okullarda yıkama çalışması yaparak okulları eğitime hazır hale getiriyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Siirt Belediyesi, okullarda temizlik seferberliği başlattı
​Siirt Belediyesi, okullarda temizlik seferberliği başlattı

Siirt Belediyesi eğitime olan desteğini her fırsatta sahadaki çalışmalarıyla ortaya koymaya devam ediyor. Bu kapsamda 12 Eylül’de ülke genelinde başlayacak olan 2022-2023 yılı eğitim öğretim yılı öncesinde il genelindeki okul bahçelerinde, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.

2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı öncesi, öğrencilerin daha temiz ve ferah bir ortamda eğitim öğretim görebilmeleri için başlatılan çalışmalar İl genelindeki tüm okullarda devam edecektir. Bu kapsamda eğitim öğretim için her türlü destek ve imkânlar seferber edilmiştir.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen okul bahçelerinin temizlik ve yıkama çalışmaları yıl boyunca rutin olarak devam edecek.

Uzun yaşamanın sırrını açıkladı

Uzun yaşamanın sırrını açıkladı

​İngiltere'nin en yaşlı erkeğinden tüyolar.
İki milyon lira harcadı

İki milyon lira harcadı

Özel halk otobüsünü 9 ayda akıllı karavana çevirdi.
Kimlik kartlarıyla seyahat dönemi

Kimlik kartlarıyla seyahat dönemi

Türkiye ve Bosna Hersek arasında yeni dönem başlıyor

​Doğal gaz sevkiyatı ödemeleri yuan ve rubleyle yapılacak.

72 futbol sahası büyüklüğünde

72 futbol sahası büyüklüğünde

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 15 ilçede 41 vahşi depolama alanından 22'sinin ıslahını yaptı.

​Böylesi ilk kez görüldü

​Yenikapı'da ortalık savaş alanına döndü.

​Uzman Çavuş Kesti gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

​Milyonlarca kişi merakla bekliyordu: Meclise sunulacak ilk dosya.

​Beşiktaş Başkanı, Ankaragücü maçında yaşananlara tepki gösterdi.

Çalışmalar başladı: Daha fazla alım yapacak.

'​Kamuya dönüş için bir haftada altı bin başvuru'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.