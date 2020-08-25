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Gündem Siirtte 5 kattan düşen çocuk sert zemine çarpması sonucu ağır yaralandı
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Siirt haberleri: Siirt’te 5. kattan düşen çocuk sert zemine çarpması sonucu ağır yaralandı

Siirt’te 5. kattan düşen çocuk sert zemine çarpması sonucu ağır yaralandı

Siirt’te 5. kattaki evin balkonundan düşen 10 yaşındaki çocuk sert zemine çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı. Çocuğun yardımına koşan vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi.

Haber Merkezi İHA
Çocuğun yardımına koşan vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi.
Çocuğun yardımına koşan vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Siirt'te bulunan Kooperatif Mahallesi’nde bir apartmanın 5. katında meydana geldi. 10 yaşındaki R.N.B., iddiaya göre 5. kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybedip sert zemine çakıldı.

Dengesini kaybedince boşluğa düştü: Ölümden döndü
GÜNDEM
Dengesini kaybedince boşluğa düştü: Ölümden döndü

Çevreden geçen vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan R.N.B. olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çocuğun yardımına koşan vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi.
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