Siirt merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 47 gözaltı

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Meteoroloji’den son dakika uyarısı: Akşam saat 21.00'den sonra etkili olacak

Meteoroloji’den gelen son dakika bilgilerine göre 4 il için sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Kıyı ege ve Batı Akdeniz kesiminde beklenen kuvvetli yağışın bu akşam saat 21.00’de başlayıp yarın saat 15.00’e kadar etkisini göstermesi bekleniyor. Öte yandan İstanbul’da yarın ve Cuma günü hafif şiddette ve kısa süreli yağmur bekleniyor.