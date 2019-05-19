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SİİRT

Siirt'te alev içinde kalan çocuğu hastaneye askeri helikopter yetiştirdi

Siirt'te alev içinde kalan çocuğu hastaneye askeri helikopter yetiştirdi

Siirt'in Şirvan ilçesinde, tinerin tutuşmasıyla alevler içinde kalarak yaralanan çocuk, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi AA
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ARŞİV

Siirt'te 8 yaşındaki Nayetullah Yeyrek, Şirvan ilçesine bağlı Oya köyünde arkadaşlarıyla ateşle oynadığı sırada elindeki tinerin tutuşması sonucu alevler içinde kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaralı Yeyrek için Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığından helikopter talep etti.

Havalanan helikopter bir süre sonra olay yerine geldi.

  • Helikopterle Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığına getirilen Yeyrek, buradan ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yeyrek'in yapılan müdahale sonucu hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

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