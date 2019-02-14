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Siirt haber: Kırmızı listedeki terörist için hazırlanan 7 odalı sığınak imha edildi

Siirt'te bulundu: Kırmızı listedeki terörist için hazırlamışlar

Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, kırmızı listedeki terörist için hazırlanan sığınak ile teröristlerce kullanılan 14 barınak ve sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirildi.
Sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Pervari kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, kırmızı listedeki terörist için hazırlanan mağara ile 14 barınak ve sığınak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı özel harekat ve komando birliklerince, Pervari ilçesi kırsalında 3 gün süren "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel Operasyonu" düzenlendi.

  • Operasyonda, İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nde "kırmızı" kategoride yer alan ve örgütün sözde "Botan alan sorumlusu" olan terörist için hazırlandığı değerlendirilen 15-20 kişilik 7 odalı ve 3 girişli sığınak ile teröristlerce kullanılan 14 barınak ve sığınak tespit edildi.

Sığınaktan çıkan tüpler.

Jandarma ekiplerince barınak ve sığınaklarda yapılan aramada, iki dağ bisikleti, 7 tüp, 11 çakmak, tıraş makinesi, 23 pil, not defteri, 4 terörist kıyafeti, şemsiye, enjektör, iki kilim, iki kutu yağ ve düdüklü tencere ile çok sayıda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Ele geçirilen mühimmat ve malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ise Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde imha edildi.

  • Sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Kırmızı listedeki terörist için hazırlanan 7 odalı sığınak imha edildi
FOTOĞRAF 7
Title
Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, kırmızı listedeki terörist için hazırlanan mağara ile 14 barınak ve sığınak imha edildi.
Title
İl Jandarma Komutanlığı özel harekat ve komando birliklerince, Pervari ilçesi kırsalında 3 gün süren Şehit Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel Operasyonu düzenlendi.
Title
Operasyonda, İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan ve örgütün sözde Botan alan sorumlusu olan terörist için hazırlandığı değerlendirilen 15-20 kişilik 7 odalı ve 3 girişli sığınak ile teröristlerce kullanılan 14 barınak ve sığınak tespit edildi.
Title
Jandarma ekiplerince barınak ve sığınaklarda yapılan aramada, iki dağ bisikleti, 7 tüp, 11 çakmak, tıraş makinesi, 23 pil, not defteri, 4 terörist kıyafeti, şemsiye, enjektör, iki kilim, iki kutu yağ ve düdüklü tencere ile çok sayıda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Title
Ele geçirilen mühimmat ve malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alındı.
Title
Diğer malzemeler ise Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde imha edildi.
Title
Sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirildi.
Kırmızı listedeki terörist için hazırlanan 7 odalı sığınak imha edildi
Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, kırmızı listedeki terörist için hazırlanan mağara ile 14 barınak ve sığınak imha edildi.


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