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SİİRT

Siirt’te PKK’ya yardım ve yataklıktan 4 şahsa gözaltı

Siirt’te PKK’ya yardım ve yataklıktan 4 şahsa gözaltı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Haber Merkezi IHA
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Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan istihbari çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Siirt merkez ve Eruh ilçesinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin adli soruşturmalarının tamamlanmasının ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından 4 şüpheli şahsın yurt dışına çıkması yasaklanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı" denildi.

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