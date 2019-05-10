Siirt’te PKK’ya yardım ve yataklıktan 4 şahsa gözaltı

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan istihbari çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Siirt merkez ve Eruh ilçesinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin adli soruşturmalarının tamamlanmasının ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından 4 şüpheli şahsın yurt dışına çıkması yasaklanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı" denildi.