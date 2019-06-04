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Siirt'te turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'in Baykan ilçesinde 30 Nisan'da etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin turuncu kategoride yer alan "Berfin Savuşkan" kod adlı Rojda Koç olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Siirt'in Baykan ilçesinde 30 Nisan'da etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin turuncu kategoride yer alan "Berfin Savuşkan" kod adlı Rojda Koç olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuya ilişkin açıklamasında "30 Nisan'da Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerden birinin turuncu kategoride yer alan "Berfin Savuşkan" kod adlı Rojda Koç olduğu tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.
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