Siirt'te turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bazı illerde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İstanbul'da öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Giresun, Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinde de yağış bekleniyor.