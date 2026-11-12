Şikâyeti bırakıp harekete geçelim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, iklim krizine karşı küresel dayanışma çağrısında bulundu. İnsanlığın ortak geleceğinin tehdit altında olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin COP31 Başkanlığı’nı somut sonuçlar elde etme hedefiyle üstlendiğini söyledi. İklim değişikliğiyle mücadelenin uluslararası sistemin savaşlar, krizler, göçler, açlık ve yoksullukla boğuştuğu bir döneme denk geldiğini belirten Erdoğan, “Gelin, Antalya’dan tüm dünyaya güçlü bir irade sergileyelim. Adaletle paylaşalım, dayanışmayla üretelim, kararlılıkla uygulayalım” çağrısında bulundu.

İNSANLIK VAROLUŞ KRİZİYLE KARŞI KARŞIYA

İnsanlığın ortak geleceğine vurgu yapan Erdoğan, “İnsanlık olarak evimizin tek bir çatısı vardır. O da gökyüzüdür. İnsanlık olarak evimizin tek bir bahçesi vardır. O da yeryüzüdür” dedi. İnsanlığın aşırı tüketim hırsının da etkisiyle tarihinin en derin varoluş krizlerinden birini yaşadığını belirten Erdoğan, şunları dile getirdi: “Küresel ısınmadan biyolojik çeşitliliğin yok olmasına, doğal kaynakların ölçüsüz tüketiminden gıda güvenliğinin tehlikeye düşmesine, ekolojik tahribattan ani ve yıkıcı iklim hadiselerine ciddi sorunlarla yüzleşiyoruz.” İklim krizinin Akdeniz Havzası’ndan Afrika’ya, Asya’dan Pasifik’in küçük ada devletlerine kadar bütün ülkeleri etkilediğini vurgulayan Erdoğan, “Bizim başka bir gökyüzümüz, başka bir yeryüzümüz, denizlerimiz, okyanuslarımız, ormanlarımız yoktur” ifadelerini kullandı.

KARANLIĞA YUMRUK YERİNE MUM YAKTIK

İlk COP toplantısının düzenlendiği 1995 yılından bu yana önemli mesafe alındığını ancak alınan kararların uygulamaya yeterince yansımadığını belirten Erdoğan, Paris Anlaşması’nda belirlenen hedeflere ulaşılamayan her dakika risk ve maliyetlerin arttığını söyledi. Erdoğan, “Önümüzde iki seçenek var. Ya zorluklara bakıp şikâyet edeceğiz ya da umuda sarılıp harekete geçeceğiz. Biz karanlığa yumruk sallamak yerine mum yakmayı tercih ettik. Türkiye olarak COP31 Başkanlığı’nı tam da bu anlayışla üstlendik” dedi. Konferansın sonraki organizasyonlara örnek olacak bir “uygulama COP’u” olmasını hedeflediklerini belirten Erdoğan, “Birbirinden binlerce kilometre uzakta olan iki ülkenin başarılı iş birliği iklim değişikliğiyle mücadeleye yeni bir soluk kazandıracaktır” ifadeleriyle Avustralya ile geliştirilen ortaklığın önemine işaret etti.

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BÜTÜN SEKTÖRLERDE YEŞİL DÖNÜŞÜM

Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelede sorunun değil, çözümün parçası olmak için çalıştığını belirten Erdoğan, kalkınma hedefleri ve enerji güvenliği planlanırken çevresel faktörlerin gözetildiğini söyledi. Erdoğan, “2053 Net Sıfır Emisyon” hedefi doğrultusunda Yeşil Kalkınma yolculuğunun kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayarak, “Enerjiden sanayiye, ulaştırmadan tarıma kadar tüm sektörlerimizi karbonsuzlaştırma rotasında yeniden yapılandırıyor, ekonomimizin bütün sektörlerinde yeşil dönüşümü esas alıyoruz” dedi. Yenilenebilir enerji yatırımlarını artırdıklarını, enerji verimliliğini yükselttiklerini ve temiz ulaşım çözümlerini yaygınlaştırdıklarını belirten Erdoğan, “Kurulu elektrik gücünde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını yüzde 60’ın üzerine çıkardık” bilgisini verdi.

10 ÖNCELİKLİ ALANDA SOMUT HEDEFLER

COP31 kapsamında temiz enerji dönüşümünden sıfır atığa, gıda güvenliğinden sanayileşmeye, iklime dirençli şehirlerden okyanusların korunmasına kadar 10 öncelikli alanda ilerleme sağlamayı hedeflediklerini açıklayan Erdoğan, şunları kaydetti: “Evvela önümüzdeki 10 yıl içinde elektrik kullanım oranımızın yüzde 50 artırılmasını, atık üretimindeki artışın yarıya indirilmesini ve sanayide döngüsel malzeme kullanımının yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz.”

90 MİLYON TON ATIK EKONOMİYE KAZANDIRILDI

Emine Erdoğan’ın öncülüğünde 2017’de başlatılan Sıfır Atık hareketinin küresel bir çevre girişimine dönüştüğünü belirten Erdoğan, Türkiye’de o tarihte yüzde 13 civarında olan ulusal geri kazanım oranının 2025 sonu itibarıyla yüzde 40’a yaklaştığını açıkladı. Erdoğan, “90 milyon ton atık ekonomimize kazandırıldı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun kararıyla 30 Mart’ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmesi ise ortak mücadelemizin küresel bir kazanıma dönüşebildiğinin en güzel örneği oldu” dedi.

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Ağaçlandırma mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve öncesinde 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen ağaçlandırma etkinlikleri kapsamında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve dünya liderleriyle birlikte COP31 alanında zeytin fidanı dikti. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla bir mesaj da yayınlayan Erdoğan, Türkiye’nin COP31 Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yaparak iklim krizine karşı küresel dayanışmayı artırdığını belirtti. Ülke genelinde milyonlarca tohum ve fidanın “Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış” sloganıyla toprakla buluşturulduğunu kaydeden Erdoğan, fidan dikim çalışmalarına katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Liderleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjında birçok ülkeden liderler ve temsilcilerle bir araya geldi.

Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng’i kabul eden Erdoğan, Orta Koridor ile Kuşak ve Yol Girişimi’nin uyumlu hale getirilebileceğini, Kalkınma Yolu Projesi ile birlikte düşünüldüğünde ortaya çıkan iş birliği potansiyelinin ülkeler için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Erdoğan’ın Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'yi kabulünde ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, ikili ticaret potansiyelinin mevcuttan daha fazla olduğunu, bu noktada birçok alanda iş birliği fırsatının değerlendirilmesinin önem arz ettiğini söyledi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic ve Başkanlık Konseyi Üyesi Komsic ile görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Bosna Hersek'teki üç kurucu unsurun da dostluğuna önem verdiğini, ülkenin toprak bütünlüğü, egemenlik ve anayasal düzenine desteğin sürdürüleceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabulünde, Türkiye ile Ermenistan arasında devam eden normalizasyon sürecinin yapıcı hamlelerle sürdüğünü, bazı sembolik ancak önemli adımların atıldığını ifade etti.

Lula’dan zengin ülkelere iklim tepkisi

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Antalya’daki COP31 Liderler Zirvesi’nde zengin ülkelere iklim taahhütlerini yerine getirme çağrısında bulundu. Lula da Silva, “Zengin ülkelerin zaten kendileri dünyaya zarar veriyor ve onların da taahhütleri yerine getirmesi gerekiyor” dedi. Savaşlar ve enflasyonun iklim kriziyle mücadeleyi gölgelediğini belirten Lula da Silva, mevcut politikalarla küresel sıcaklığın 2,8 derece artabileceği uyarısında bulundu. Brezilya’nın 2005’ten bu yana sera gazı emisyonlarını yüzde 42 azalttığını belirten Lula da Silva, iklim finansmanının 1,3 trilyon dolara çıkarılması ve ormansızlaşmanın durdurulması gerektiğini vurguladı.

Paşinyan’dan Türk çayı paylaşımı

COP31 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Antalya’ya gelen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türk çayı içtiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Öte yandan Erdoğan, zirve kapsamında Paşinyan’ı kabul ederek görüştü.

Çevreyi kâr hırsına kurban etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanlığın aşırı tüketim hırsının etkisiyle tarihinin en derin varoluş krizlerinden birini yaşadığını belirterek, ekonomik çıkarlar uğruna doğanın tahrip edilmesine karşı çıktı. Yeryüzünün korunması gereken mukaddes bir emanet olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Biz bir karıncayı incitmeyi bile kul hakkı sayan, ‘yarın kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki son fidanı toprağa dikin’ anlayışını düstur edinen bir milletiz” dedi. Erdoğan, uluslararası topluma “Ekolojiyi ekonomiye feda eden tamahkar zihniyete artık dur diyelim” çağrısında bulundu.

İklim yükünü gelişmiş ülkeler üstlenmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel karbon bütçesini tarihsel olarak tüketen gelişmiş ülkelerin, emisyon azaltımında ve iklim finansmanında daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. İklim finansmanının daha ulaşılabilir ve öngörülebilir hale getirilmesini isteyen Erdoğan, gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hakkının korunması gerektiğini vurguladı. Enerji dönüşümünde ülkelerin farklı kalkınma ihtiyaçlarının ve enerji güvenliğinin gözetilmesini isteyen Erdoğan, iklim krizinden en fazla etkilenen kırılgan ekonomilerin desteklenmesi çağrısında bulundu.

Gazze’de soykırım ve çevre-kıyım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi’ndeki konuşmasında İsrail’in Gazze’ye yönelik uygulamalarına sert tepki gösterdi. Gazze’de yaşanan insani felakete dikkati çeken Erdoğan, Türkiye’nin bölgeye konteyner yardımında bulunmak istediğini ancak buna izin verilmediğini söyledi.

ÇADIRLARDA YAŞAMAYA MAHKUM EDİLDİLER

Gazze’deki Filistinlilerin çamur içindeki çadırlarda yaşamaya mahkûm edildiğini belirten Erdoğan, “Biz, bugün İsrail’den konteyner istiyoruz ama şu anda Gazze’deki Filistinli kardeşlerimiz ne yazık ki çamur batağının içerisindeki çadırlarda yaşamaya mahkum edildiler. Bunlar insan değil mi? Bu insanlara bir çadır dahi layık görülmüyor mu? Konteyner göndermek istiyoruz, müsaade edilmiyor” ifadelerini kullandı.

ASIRLIK ZEYTİN AĞAÇLARI KESİLDİ