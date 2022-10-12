Sıkça 'kazanacak aday' çıkışı yapan Meral Akşener pes etti: Kemal bey kafaya koymuş

Seçimlere az bir süre kala altılı masada cumhurbaşkanlığı konusunda belirsizlik devam ediyor. Muhalefet kanadında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarı konusunda tereddütler her fırsatta göze çarpıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aday ilan ettirme hamlesine İyi Parti karşı çıkınca iki cephede ipler gerildi.

'Kemal bey kararlı'

Akşener'in en son, "Altılı masanın noter olma durumu yok. Kemal Beyin bir aday tarifi vardı, ben ona hep katıldığımı ifade ettim. Benim de iki yıldır söylediğim bir şey var, kazanacak bir aday" çıkışı yapması Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etmiş, bu durumu ziyarete giderek dile getirmişti. Cumhuriyet'in haberine göre Ankara'da partisinin il başkanlarına seslenen Akşener, Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için "Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor" yorumunu yaptı. İyi Parti kanadından cumhurbaşkanlığı adaylığı için dile getirilen isimlerin anımsatılması üzerine Akşener, "Biz, kendisi çıkıp 'ben adayım' demeden kimseyi aday gösteremeyiz" ifadelerini kullandı.

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Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kesin gözüyle bakan Akşener, sık sık 'kazanacak aday' çıkışları ile uyarılar yapıyordu. Toplantıda da Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarı karşısında kesin bir destek imasında bulunmaması dikkat çekti.

DÜNYA Financial Times'tan altılı masa yorumu: Dağıldı dağılacaklar