​Sıkı durun Akşener geliyor! ​

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında daha önce kullandığı “Başbakanlığa adayım” sözleri hakkında açıklamalarına bir yenisini ekledi. “Ben başbakan adayıyım” diyerek cumhurbaşkanlığı adaylığını Kılıçdaroğlu’na bırakan Akşener, olmayan başbakanlık makamı için hayalini devam ettirdi.
OLMAYAN MAKAMA ADAY
İYİ Parti’nin iktidara yürüdüğünü iddia eden Akşener, “Gittiğimiz her yerde, millet bizi çağırıyor. Sandıkları patlatmaya, milletimizin iradesini, yeniden iktidar yapmaya geliyoruz. Ortaklarınla sürdüğünüz sefaya son verip, hizmet nasıl yapılırmış, ülke nasıl yönetilirmiş, cümle aleme göstermeye geliyoruz. Bu ucube sistemin devri, artık bitti. Sıkı dur Sayın Erdoğan, başbakan geliyor” dedi.
TUTMAYAN HESAP
İYİ Parti genel başkanı Akşener’in aday olduğu Başbakanlık makamının yeniden ihdas edilmesi için Anayasa’nın değişmesi zorunlu. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki milletvekili sayısı 600. Anayasa değişikliği için 400 oya ihtiyaç var. Değişikliği referanduma sunmak için en az 361 vekilin ‘evet’ demesi gerek. En yoldaş ankette böyle ihtimal yok. Üstelik milletin seçtiği Cumhurbaşkanı’nın tüm yetkilerini Akşener’e devretmeyi kabul etmesi gerekecek. Haber Merkezi-İstanbul