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ANKARA

Sıkı durun Akşener geliyor!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında daha önce kullandığı “Başbakanlığa adayım” sözleri hakkında açıklamalarına bir yenisini ekledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Sıkı durun Akşener geliyor! ​
Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında daha önce kullandığı “Başbakanlığa adayım” sözleri hakkında açıklamalarına bir yenisini ekledi. “Ben başbakan adayıyım” diyerek cumhurbaşkanlığı adaylığını Kılıçdaroğlu’na bırakan Akşener, olmayan başbakanlık makamı için hayalini devam ettirdi.

OLMAYAN MAKAMA ADAY

İYİ Parti’nin iktidara yürüdüğünü iddia eden Akşener, “Gittiğimiz her yerde, millet bizi çağırıyor. Sandıkları patlatmaya, milletimizin iradesini, yeniden iktidar yapmaya geliyoruz. Ortaklarınla sürdüğünüz sefaya son verip, hizmet nasıl yapılırmış, ülke nasıl yönetilirmiş, cümle aleme göstermeye geliyoruz. Bu ucube sistemin devri, artık bitti. Sıkı dur Sayın Erdoğan, başbakan geliyor” dedi.

Meral Akşener'den adaylık açıklaması: Cumhurbaşkanlığına değil Başbakanlığa adayım
OYNAT 00:56
Meral Akşener'den adaylık açıklaması: Cumhurbaşkanlığına değil Başbakanlığa adayım
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda açıklamalarda bulundu. Akşener, 'Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim. Bunu bir kaç defa daha söyledim ama anlaşılmadı. Burada net bir şekilde açıklayayım. Cumhurbaşkanlığına aday değilim. Başbakanlığa adayım.' dedi.

İYİ Parti’nin her zaman, çözümleri olacağını ifade eden Meral Akşener, “Ama İYİ Parti’nin hiçbir zaman, kayırdığı yandaşları olmayacak. Çünkü biz, her daim haktan, her daim milletimizden yanayız. Çünkü biz, projeye değil, ranta karşıyız. Çözüm üretmenin birinci koşulu, dertleri bilmektir” değerlendirmesinde bulundu.

TUTMAYAN HESAP

İYİ Parti genel başkanı Akşener’in aday olduğu Başbakanlık makamının yeniden ihdas edilmesi için Anayasa’nın değişmesi zorunlu. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki milletvekili sayısı 600. Anayasa değişikliği için 400 oya ihtiyaç var. Değişikliği referanduma sunmak için en az 361 vekilin ‘evet’ demesi gerek. En yoldaş ankette böyle ihtimal yok. Üstelik milletin seçtiği Cumhurbaşkanı’nın tüm yetkilerini Akşener’e devretmeyi kabul etmesi gerekecek.  Haber Merkezi-İstanbul

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