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GİRESUN

Sıla Şentürk'ü boğazından bıçaklayarak öldürmüştü: Adliyeye sevk edildi

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü boğazından bıçaklayarak öldüren 21 yaşındaki Hüseyin Can G, adliyeye sevk edildi.

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Haber Merkezi AA
Sıla Şentürkü boğazından bıçaklayarak öldürmüştü: Adliyeye sevk edildi
21 yaşındaki Hüseyin Can G.

Giresun’da dün 16 yaşındaki Sıla Şentürk’ü evinde bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Foto: İHA.
Foto: İHA.
  • Hüseyin Can Gökçek (21) daha önce internetten tanışarak arkadaş olduğu Sıla Şentürk’le görüşmek üzere önceki gün Ankara’dan Giresun’a geldi. Gökçek, genç kızı Yalı mahallesinde babaannesinin evinde dün bıçaklayarak öldürdükten sonra Ankara’ya kaçmak isterken polis ekipleri tarafından Giresun-Ordu Havalimanı yakınlarında yakalandı. Giresun Emniyet Müdürlüğünde bir gece gözaltında tutulduktan sonra Gökçek, bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında Giresun Adliyesi’ne getirildi.

Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

10’ya yakın suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen Gökçek’in Emniyet’teki sorgusunda bir ifade vermediği “İfademi savcılıkta vereceğim” dediği öğrenildi.

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