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İSTANBUL

Silahlı maganda İETT şoförünü araçtan indirip darp etti

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, kendisine yol vermediği gerekçesiyle İETT şoförünün önünü kesen bir trafik magandası, herkesin gözü önünde şoföre silah çekerek araçtan indirip darp etti.

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Haber Merkezi İHA
Silahlı maganda İETT şoförünü araçtan indirip darp etti
Eyüpsultan'da silahlı maganda İETT şoförünün önünü keserek darp etti.

Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde, İETT şoförü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme meselesinden tartışma çıktı.

İETT şoförünün önünü keserek elindeki tabanca ile tehdit eden maganda, tehditler savurduğu şoförü araçtan indirip tokat attı.

VATANDAŞLAR İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Olayı gören vatandaşlar elinde tabanca olan magandayı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Bir süre sonra zanlı aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, İETT şoförünün ifadesini aldıktan sonra magandanın kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

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