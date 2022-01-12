Silahlı maganda İETT şoförünü araçtan indirip darp etti İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, kendisine yol vermediği gerekçesiyle İETT şoförünün önünü kesen bir trafik magandası, herkesin gözü önünde şoföre silah çekerek araçtan indirip darp etti.

Abone Ol