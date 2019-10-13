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ERZİNCAN

Silajlık mısır çiftçinin yeni gelir kaynağı

Hayvancılığın yaygın olduğu Doğu Anadolu Bölgesi’nde desteklemelerle giderek artan silajlık mısır üretimi, çiftçiler ve besiciler için önemli gelir kaynağı haline geldi. Erzincan Ziraat Odası Başkanı Geyik, “Çiftçilerimiz bu yıl Erzincan’da yaklaşık 10 bin dönüm alana mısır silajı ekimi yaptı” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Doğu Anadolu Bölgesi’nde desteklemelerle giderek yaygınlaşan silajlık mısır üretimi, çiftçiler ve besiciler için önemli bir gelir kaynağı oldu. Erzincan Ovası’nda özellikle son yıllarda silajlık mısır kaba yeme alternatif olarak üretiliyor. Silajlık mısır üretimi, çiftçilere ek gelir getirirken, yem ihtiyacının önemli kısmının sağlandığı hayvancılığa da katkı sağlıyor. Bu yıl 10 bin dönüm alanda ekimi yapılan silajlık mısırın toplanmasına başlandı. Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, yaptığı açıklamada, bölgenin mısır üretiminde önemli bir merkez olduğunu söyledi.

SİLAJLIK MISIR SÜT İÇİN ÖNEMLİ

Mısır üretiminin her yıl ciddi oranda arttığını ifade eden Geyik, şöyle konuştu:

  • “Üreticilerimiz mısır silajı ve pancar sökümüne başladı. Silajlık mısır özellikle hayvan yemi olarak kullanılıyor. Kış aylarında hayvanların kaba yem tüketiminde destekleyici bir ürün. Çiftçilerimiz bu yıl Erzincan’da yaklaşık 10 bin dönüm alana mısır silajı ekimi yaptı. Silajlık mısır bölgemizde özellikle süt hayvancılığı yapan çiftlikler tarafından satın alınıyor. Erzincan’da alternatif ürün olarak silajlık mısır ekimi artarak devam ediyor.”

MALİYETİ DÜŞÜRÜYOR

İldeki üreticilerden Levent Karadağ Çiftçi de silajlık mısır üretiminin hayvancılık için önemli olduğunu dile getirdi. Çiftçi, “Yem fiyatlarının pahalı olması nedeniyle kendi ürünümüzü kendimiz yetiştirerek maliyeti düşürmeye çalışıyoruz. Özellikle bölgemizde mısır silajı, yonca gibi bitkiler ekiyoruz. Mısır hasadının yapıldığı dönemdeyiz, yoğun şekilde çalışıyoruz” dedi.

KIŞ ÖNCESİ YOĞUNLUĞU

Çiftçi Rüşit Kervancı da hayvanların kışlık yem ihtiyacını karşılamak için hazırlıklara başladıklarını belirtti. Kervancı, “Kış öncesi oldukça yoğunuz. Mısırlarımızın hasadını yaparak ağıllarımıza götürüp orada hava almayacak şekilde muhafaza ediyoruz. Yem maliyetini düşürmek için daha çok mısır silajına yöneldik. Kışın verdiğimiz yemin yanı sıra mısır silajıyla destekliyoruz” diye konuştu.

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