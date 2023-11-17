Şile Belediyesi’nin çalışmaları ile mahalleler artık daha bakımlı

Şile Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şile'de bulunan 57 kırsal ve 5 merkez olmak üzere toplam 62 mahallede cami, cami minaresi, okul, muhtarlık binası, şadırvan, kamu kurum binaları, köy kahveleri, çeşmeler, köy fırınları, düğün salonları, halı sahalar, imam lojmanları alanlarda gerçekleştirilen tamirat ve tadilat, arıza giderimi, tesisat bakımı, boya badana gibi detaylı üst yapı bakım ve onarım çalışmaları ile mahallelerin ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.









Başkan Ocaklı: Mahallelerimizin her noktasında ihtiyaç duyulan yenileme, bakım ve onarım çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz





Şile’de yaşayan her vatandaşın rahatını ve konforunu sağlamak için aralıksız çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı; “Şile Belediyesi olarak ilçemizin her noktasında çalışmalar gerçekleştirmek için yoğun çaba gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın, muhtarlarımızın talepleri ve teknik ekiplerimizin tespitleri doğrultusunda güzel ilçemizde ihtiyaç duyulan her yenileme, bakım ve onarım çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Belirlenen plan ve program çerçevesinde tüm çalışmalar titizlikle sürdürülüyor” dedi.





Mahallelerin hizmet çalışmaları için toplamda 40 milyon TL kaynak ayrıldı





Şile Belediyesi Fen İşleri̇ Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında, Şile mahallelerinin ihtiyaçları doğrultusunda 2019-2023 yılları arasında sadece üst yapı bakım onarım çalışmaları için toplamda 40 Milyon TL kaynak ayrılarak, ilçedeki camilerin genelinde 152 kalem farklı bakım-onarım çalışması, köy konağı, köy evi, muhtarlık binası vb. toplu kullanım alanlarında 428 kalem bakım-tadilat ve onarım çalışması, 42 adet yeni köy fırını yapımı, 56 adet köy fırınında bakım-onarım ve yenileme çalışması, kırsal mahallelerde 8.000 metre yeni yol açılması, 1.500 metre bordür, 500 m² kilit taşı, 400 metre oluk taşı ve 670 m² sabun taşı imalatı gerçekleştirildi.







