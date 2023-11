Şile Belediyesi’nin çalışmaları ile mahalleler artık daha bakımlı

Başkan Ocaklı: Mahallelerimizin her noktasında ihtiyaç duyulan yenileme, bakım ve onarım çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz

Şile’de yaşayan her vatandaşın rahatını ve konforunu sağlamak için aralıksız çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı; “Şile Belediyesi olarak ilçemizin her noktasında çalışmalar gerçekleştirmek için yoğun çaba gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın, muhtarlarımızın talepleri ve teknik ekiplerimizin tespitleri doğrultusunda güzel ilçemizde ihtiyaç duyulan her yenileme, bakım ve onarım çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Belirlenen plan ve program çerçevesinde tüm çalışmalar titizlikle sürdürülüyor” dedi.