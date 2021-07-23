Gündem Şilede denize girme yasağı uzatıldı Bir kişi boğularak hayatını kaybetmişti
İSTANBUL

Şile'de denize girme yasağı uzatıldı: Bir kişi boğularak hayatını kaybetmişti

İstanbul Şile'de sahillerdeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşların can emniyetini sağlamak için bugün de gün boyu denize girmek yasaklandı. Dün Ayazma ve Kızılcaköy Plajı'nda serinlemek için denize giren 2'si yabancı uyruklu 5 kişi, bir anda dalgalara kapılıp gözden kaybolmuştu. Yapılana rama kurtarma çalışmalarında bir kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Haber Merkezi AA
Şilede denize girme yasağı uzatıldı: Bir kişi boğularak hayatını kaybetmişti
Şile'de denize girmek bugün de yasaklandı.

Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava ve deniz raporlarından alınan bilgiye göre ilçede 23 Temmuz Cuma günü (bugün) rüzgarların Kuzey Doğudan 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliğinin ise 1 ila 2 metre olacağının tahmin edildiği ifade edildi. Açıklamada, ilçe sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşların can emniyetini sağlamak üzere 23 Temmuz Cuma tarihinde gün boyu denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

  • Öte yandan Şile ilçesi Ayazma ve Kızılcaköy Plajı'nda serinlemek için denize giren 2'si yabancı uyruklu 5 kişi, bir anda dalgalara kapılıp gözden kaybolmuştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmada, 1 kişi kurtarılırken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarına ise havanın kararması üzerine ara verilmişti. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, denize girmenin yasaklandığı duyurulmuştu.

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