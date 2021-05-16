Silivri halkı belediyeye isyan etti: Kanalizasyon suyu denize akıyor çocuklarımız hasta oldu

Merkez Mahallesi'nde yaklaşık 15 sene önce kanalizasyon boruları vidanjör ile temizlendi. Kanalizasyon boruları, alt yapı hatlarında meydana gelebilecek sıkıntılara müdahale edebilmek için de bacalara bağlandı. Sahildeki kumların altındaki kanalizasyon bacaları, deniz sularının zaman zaman çekilip zaman zaman sahil şeridine kadar gelmesiyle birlikte yüzeye çıktı. İddiaya göre, yetersiz alt yapı sonucunda da bacalar ve borular tıkanıyor, kanalizasyon bacalarında biriken atık sular denize akarak kirliliğe yol açıyor. Kirlilik nedeniyle çevreye yayılan kokular, bölgede oturan ve denize girmek için gelenleri rahatsız ediyor. Çevre sakinleri duruma çözüm bulunmasını isterken, deniz suyundaki kirlilik görüntülere de yansıdı.

"ÇOCUKLARIM DENİZDEN MİKROP KAPTI"

Gümüşyaka'da yazlığı olan Necmettin Sönmez, "Her sene buraya yazlığa geliyoruz, geldiğimize pişman oluyoruz. Çocuklarım geçen sene Amerika'dan geldiler. Hepsi denize girince hasta oldu, denizden mikrop kaptılar. ABD'ye geri döndüler" dedi.

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"EVLER HEP SİVRİSİNEK DOLU"



Çevredeki sitenin sakinlerinden Özlem Müge Karadöl de, "Bu kokunun içinde oturuyoruz. Özellikle sivrisinek, evler hep sivrisinek dolu. Çocukluğum burada geçti ve çok üzülüyorum. Balık vardı tabii ki, şimdi ne kadar var, ne kadar sağlıklı bilemiyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAF 8 Sarıyer Yeni Mahalle Muhtarı Ahmet Çınar, yaşananlarla ilgili olarak, Son olarak iki, üç ay önce İSKİ'ye bildirdik. Tamam dendi ve gelip baktılar. Ama sonrasında bir şey yapılmadı. Buradaki kanal suyu denize akıyor. Boru döşenecekti öyle kaldı. Hiç olmazsa kanalın borusunu uzatıp oradan aksın diyoruz. En azından dibe çöker. Dalgayla kıyıya vuruyor. Vurduğu zaman burası pislik üzerine eğlence alanı oluyor. Gelmezlerse kendimiz boru döşeyip 10, 15 metre ileri alırsak şimdilik kurtarırız diye konuştu. Yeni Mahalle'de yaşayan Cumhur Bahar da şunları söyledi: Burada nüfus arttıktan sonra altyapı çalışması yapılmadığından dolayı kanal direkt denize bırakılıyor. Erken saatlerde tertemiz olan deniz saat 9 ve 10'dan sonra kanal suyunun bırakılmasıyla komple deniz kapanıyor. Sonrası tamamen kanalizasyon kokusu. Çocuklar parka gitmekte zorlanıyor. Pis kokudan dolayı denizin kenarına kimse gelmek istemiyor. Defalarca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, Sarıyer Belediyesi'ne yazdık. Hiçbir şekilde çözüm yok. Kimse bir şey yapamıyor maalesef. Bölgenin lağımı tamamen akıyor. Deniz, doğa harika. İstanbul'un en güzel yerlerinden biri burası. Birileri buraya el atmalı. Yoksa ileride böyle bir yer kalmayacak. Her bölgeye başvurduğumda ilk başta hızlıca bir ekip geliyor bakıyor, üstlerime ileteceğim diyor ve sonuç yok. Burada lağım akıyor. Dehşet şekilde doğa zarar görüyor. Hiç kimse hiçbir şekilde dönmüyor ifadelerini kullandı. Mahalle sakini Hüseyin Pınar ise, İki çocuğun denize girip eğlenmesi ya da şurada kayığını bağlayan balıkçıların rahatlıkla denize girip çıkmaları için uygun bir ortam olması lazım. Çocuk parkına geliyorsun lağım kokusundan oturamıyorsun. Gemiler geçince bütün su kıyıya vurunca içerideki bütün pisliği dışarı çıkarıyor dedi. Korkunç iddia: İstanbul Boğazı'na kanalizasyon atığı bırakılıyor İstanbul Sarıyer Yeni Mahalle'de kanalizasyon borularından denize pis ve atık su bırakıldığı iddia edildi. Mahalle sakinleri özellikle sabah saatlerinde bölgede yoğun bir koku yayıldığını belirtirken, İstanbul Boğazı'nın Yeni Mahalle bölümünde suyun renginin kahverengiye büründüğü görüldü. BiP'te paylaş

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Bölge sakinlerinden İstek Tahtacı ise, "Gümüşyaka'nın yüzde 50'sinin lağımının aktığı yer. Lağımlar buraya akıyor. Hepsi iptal durumda çalışmıyor. Tıkalı olduğundan dışarı taşıyor. Yer altı da tıkalı, sudan ve denizden çalışılamıyor, müdahale edilemiyor. Çoluk çocuk burada hastalık sahibi oluyor" ifadelerini kullandı.





"DENİZE GİRDİĞİN GİBİ PİSLİKLER ÜSTÜNE YAPIŞIYOR"

Denize girmek için gelen Berk Göktepe, "Denize gireceğiz de lağımın içine gireceğiz. Lağım buradan akıp akıp duruyor. Yapacak bir şey yok. Denizin dibinde oturuyoruz ama pisliği buralarda. Girdiğin gibi pislikler direkt yapışmaya başlıyor" dedi.







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FOTOĞRAF 14 Kurbağalıdere'de geçen yıl temizlik çalışmaları yapılmış Ekim ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, derede balıkların yüzdüğü berrak su görüntüsü paylaşmıştı. Ancak Kurbağalıdere'nin suyu tekrar bulanıklaştı, derenin üzerinde çöp adacıkları oluştu. Derenin deniz tarafında kalan kısmına çöplerin geçişini engellemek için çekilen şerit ise biriken çöpleri tutamaz duruma gelmiş durumda. Çöpler, şeritten kurtularak derenin diğer tarafına akıyor. Uzun yıllardır Kurbağalıdere yakınında yaşayan Ayşe Uysal, Çöpler birikti ama temizlemeye çalışıyorlar herhalde. Benim çocukluğumdan beri hep böyle. 66 yaşındayım hala böyle, geçen seneden beri çalışma yapıyorlar dedi. Ahmet Türkman da Denize bir şey atmazsak temizlenir, kendiliğinden temizlenir. Bilinçli olmamız lazım diye konuştu. Yürüyüşe çıkan bir diğer Kadıköylü ise Çok pislik oluyor derken bir diğeri ise, Çok kötü görüntü, hepimizi rahatsız ediyor ama yapacak da bir şey yok. Herhalde denizden geliyorlar, orada yığılıyor şeklinde konuştu. Mehmet Kalyon da Belediyenin çok güzel denizden çöp temizleme araçları var. Burada her gün gelip faaliyet göstermesi gerekiyor. Ben şaşırdım ve üzüldüm, bu kadar emek verilmiş, bu kadar temizlenmiş, bunların korunması lazım. İdame ettirilmesi lazım temizliğin, elde de imkanlar var, tamamen planlama eksikliği diye düşünüyorum diye konuştu. Kurbağalıdere çöplüğü: Kadıköy pislik içinde, vatandaş 'bezdik artık' diyor İstanbul Kadıköy'de Kurbağalıdere'nin suyu tekrar bulanıklaşmaya, üzerinde tekrar çöpler birikmeye başladı. Çevre sakinlerinin tepki gösterdiği, bir an evvel önlem alınmasını istediği deredeki kirlilik havadan da görüntülendi. BiP'te paylaş

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