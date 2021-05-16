Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Silivri halkı belediyeye isyan etti Kanalizasyon suyu denize akıyor çocuklarımız hasta oldu
İSTANBUL

Silivri halkı belediyeye isyan etti: Kanalizasyon suyu denize akıyor çocuklarımız hasta oldu

İstanbul Silivri Gümüşyaka'da iddiaya göre bacaları tıkanan kanalizasyon suyu denize aktı. Oluşan kirlilik ve koku nedeniyle denize girilemezken, Gümüşyakalılar yetkililerden duruma çözüm bulmasını istedi. Gümüşyaka'da yazlığı olan Necmettin Sönmez "Çocuklarım geçen sene Amerika'dan geldiler. Hepsi denize girince hasta oldu, denizden mikrop kaptılar" derken, başka bir çevre sakini ise evlerin sivrisineklerle dolduğunu belirtti.

Haber Merkezi DHA
Silivri halkı belediyeye isyan etti: Kanalizasyon suyu denize akıyor çocuklarımız hasta oldu
Vatandaşlar soruna acil bir çözüm bulunmasını istiyor.

Merkez Mahallesi'nde yaklaşık 15 sene önce kanalizasyon boruları vidanjör ile temizlendi. Kanalizasyon boruları, alt yapı hatlarında meydana gelebilecek sıkıntılara müdahale edebilmek için de bacalara bağlandı. Sahildeki kumların altındaki kanalizasyon bacaları, deniz sularının zaman zaman çekilip zaman zaman sahil şeridine kadar gelmesiyle birlikte yüzeye çıktı. İddiaya göre, yetersiz alt yapı sonucunda da bacalar ve borular tıkanıyor, kanalizasyon bacalarında biriken atık sular denize akarak kirliliğe yol açıyor. Kirlilik nedeniyle çevreye yayılan kokular, bölgede oturan ve denize girmek için gelenleri rahatsız ediyor. Çevre sakinleri duruma çözüm bulunmasını isterken, deniz suyundaki kirlilik görüntülere de yansıdı.

"ÇOCUKLARIM DENİZDEN MİKROP KAPTI"

Gümüşyaka'da yazlığı olan Necmettin Sönmez, "Her sene buraya yazlığa geliyoruz, geldiğimize pişman oluyoruz. Çocuklarım geçen sene Amerika'dan geldiler. Hepsi denize girince hasta oldu, denizden mikrop kaptılar. ABD'ye geri döndüler" dedi.


"EVLER HEP SİVRİSİNEK DOLU"


Çevredeki sitenin sakinlerinden Özlem Müge Karadöl de, "Bu kokunun içinde oturuyoruz. Özellikle sivrisinek, evler hep sivrisinek dolu. Çocukluğum burada geçti ve çok üzülüyorum. Balık vardı tabii ki, şimdi ne kadar var, ne kadar sağlıklı bilemiyorum" diye konuştu.

Korkunç iddia: İstanbul Boğazı'na kanalizasyon atığı bırakılıyor
FOTOĞRAF 8
Title
Sarıyer Yeni Mahalle Muhtarı Ahmet Çınar, yaşananlarla ilgili olarak, Son olarak iki, üç ay önce İSKİ'ye bildirdik. Tamam dendi ve gelip baktılar. Ama sonrasında bir şey yapılmadı. Buradaki kanal suyu denize akıyor. Boru döşenecekti öyle kaldı. Hiç olmazsa kanalın borusunu uzatıp oradan aksın diyoruz.
Title
En azından dibe çöker. Dalgayla kıyıya vuruyor. Vurduğu zaman burası pislik üzerine eğlence alanı oluyor. Gelmezlerse kendimiz boru döşeyip 10, 15 metre ileri alırsak şimdilik kurtarırız diye konuştu.
Title
Yeni Mahalle'de yaşayan Cumhur Bahar da şunları söyledi: Burada nüfus arttıktan sonra altyapı çalışması yapılmadığından dolayı kanal direkt denize bırakılıyor. Erken saatlerde tertemiz olan deniz saat 9 ve 10'dan sonra kanal suyunun bırakılmasıyla komple deniz kapanıyor. Sonrası tamamen kanalizasyon kokusu. Çocuklar parka gitmekte zorlanıyor. Pis kokudan dolayı denizin kenarına kimse gelmek istemiyor.
Title
Defalarca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, Sarıyer Belediyesi'ne yazdık. Hiçbir şekilde çözüm yok. Kimse bir şey yapamıyor maalesef. Bölgenin lağımı tamamen akıyor. Deniz, doğa harika. İstanbul'un en güzel yerlerinden biri burası. Birileri buraya el atmalı. Yoksa ileride böyle bir yer kalmayacak.
Title
Her bölgeye başvurduğumda ilk başta hızlıca bir ekip geliyor bakıyor, üstlerime ileteceğim diyor ve sonuç yok. Burada lağım akıyor. Dehşet şekilde doğa zarar görüyor. Hiç kimse hiçbir şekilde dönmüyor ifadelerini kullandı.
Title
Mahalle sakini Hüseyin Pınar ise, İki çocuğun denize girip eğlenmesi ya da şurada kayığını bağlayan balıkçıların rahatlıkla denize girip çıkmaları için uygun bir ortam olması lazım. Çocuk parkına geliyorsun lağım kokusundan oturamıyorsun. Gemiler geçince bütün su kıyıya vurunca içerideki bütün pisliği dışarı çıkarıyor dedi.
Title
Title
Korkunç iddia: İstanbul Boğazı'na kanalizasyon atığı bırakılıyor
İstanbul Sarıyer Yeni Mahalle'de kanalizasyon borularından denize pis ve atık su bırakıldığı iddia edildi. Mahalle sakinleri özellikle sabah saatlerinde bölgede yoğun bir koku yayıldığını belirtirken, İstanbul Boğazı'nın Yeni Mahalle bölümünde suyun renginin kahverengiye büründüğü görüldü.


  • Bölge sakinlerinden İstek Tahtacı ise, "Gümüşyaka'nın yüzde 50'sinin lağımının aktığı yer. Lağımlar buraya akıyor. Hepsi iptal durumda çalışmıyor. Tıkalı olduğundan dışarı taşıyor. Yer altı da tıkalı, sudan ve denizden çalışılamıyor, müdahale edilemiyor. Çoluk çocuk burada hastalık sahibi oluyor" ifadelerini kullandı.


"DENİZE GİRDİĞİN GİBİ PİSLİKLER ÜSTÜNE YAPIŞIYOR"

Denize girmek için gelen Berk Göktepe, "Denize gireceğiz de lağımın içine gireceğiz. Lağım buradan akıp akıp duruyor. Yapacak bir şey yok. Denizin dibinde oturuyoruz ama pisliği buralarda. Girdiğin gibi pislikler direkt yapışmaya başlıyor" dedi.


Kurbağalıdere çöplüğü: Kadıköy pislik içinde, vatandaş 'bezdik artık' diyor
FOTOĞRAF 14
Title
Kurbağalıdere'de geçen yıl temizlik çalışmaları yapılmış Ekim ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, derede balıkların yüzdüğü berrak su görüntüsü paylaşmıştı. Ancak Kurbağalıdere'nin suyu tekrar bulanıklaştı, derenin üzerinde çöp adacıkları oluştu.
Title
Derenin deniz tarafında kalan kısmına çöplerin geçişini engellemek için çekilen şerit ise biriken çöpleri tutamaz duruma gelmiş durumda. Çöpler, şeritten kurtularak derenin diğer tarafına akıyor.
Title
Uzun yıllardır Kurbağalıdere yakınında yaşayan Ayşe Uysal, Çöpler birikti ama temizlemeye çalışıyorlar herhalde. Benim çocukluğumdan beri hep böyle. 66 yaşındayım hala böyle, geçen seneden beri çalışma yapıyorlar dedi. Ahmet Türkman da Denize bir şey atmazsak temizlenir, kendiliğinden temizlenir. Bilinçli olmamız lazım diye konuştu.
Title
Yürüyüşe çıkan bir diğer Kadıköylü ise Çok pislik oluyor derken bir diğeri ise, Çok kötü görüntü, hepimizi rahatsız ediyor ama yapacak da bir şey yok. Herhalde denizden geliyorlar, orada yığılıyor şeklinde konuştu.
Title
Mehmet Kalyon da Belediyenin çok güzel denizden çöp temizleme araçları var. Burada her gün gelip faaliyet göstermesi gerekiyor. Ben şaşırdım ve üzüldüm, bu kadar emek verilmiş, bu kadar temizlenmiş, bunların korunması lazım. İdame ettirilmesi lazım temizliğin, elde de imkanlar var, tamamen planlama eksikliği diye düşünüyorum diye konuştu.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Kurbağalıdere çöplüğü: Kadıköy pislik içinde, vatandaş 'bezdik artık' diyor
İstanbul Kadıköy'de Kurbağalıdere'nin suyu tekrar bulanıklaşmaya, üzerinde tekrar çöpler birikmeye başladı. Çevre sakinlerinin tepki gösterdiği, bir an evvel önlem alınmasını istediği deredeki kirlilik havadan da görüntülendi.


Abone Ol Google News
İkinci eldegözde 10 marka

İkinci elde
gözde 10 marka

​Nisan ayı satışlarının yüzde 73'ünü oluşturdu.
Eğitim süreci nasıl olacak?

Eğitim süreci nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanlığından yüz yüze eğitim açıklaması.
İsrail Gazzede hastanelere giden yolları bombalıyor

Filistinli şehit sayısı 174'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi.

Savaş suçu işliyor

Savaş suçu işliyor

​İsrailli insan hakları kuruluşundan dünyaya çağrı.

​İsrail aynı evdeki 8 çocuğu şehit etti.

​Sanders'tan Biden'ın ikiyüzlü Filistin politikasına sert eleştiri.
Trafik canavarı 2 çocuk babasına kıydı

Trafik canavarı 2 çocuk babasına kıydı

​Hızlı araba kullanmasına tepki gösteren genç adama acımadı.
Binlerce kişi<br>sokaklara indi

Binlerce kişi
sokaklara indi

​Filistin'e destek verilip İsrail'e tepki gösterildi.
23 ile sağanak uyarısı

23 ile sağanak uyarısı

​Hava sıcaklıklarında değişiklik olmayacak.
Tanrı bile<br>bunları bağışlamaz

Tanrı bile
bunları bağışlamaz

​Japonya'daki Budist rahipten İsrail'in saldırdığı Filistin'e destek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.