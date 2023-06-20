Silivri Ülkü Ocakları’ndan öğrencilere LGBT paçavrasıyla fotoğraf çektiren sözde öğretmene suç duyurusu

Silivri
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bu tür kötü örnekler kocaman yürekli öğretmenlerimizi de rencide ediyor. MEB ailesinin hukukunu korumak birinci vazifemiz" diyerek A.N. isimli öğretmen hakkında yasal sürecin başlatıldığını bildirmişti.
Suç duyurusunda bulunuldu
Yapılan paylaşımlar üzerine Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Silivri Ocak Başkanı Özgür Bedel ve Vakıf üyeleri, öğretmen hakkında Silivri Adliyesine giderek suç duyurusunda bulundu.
"LGBT’yi fonlayan kuruluşlar bizde size verecek evlat yok"
LGBT reklamını yapan yerlerin kapatılması gerektiğini söyleyen Bedel, “Bugün ve gelecek nesillerimizin baş belası LGBT sapkınlığının reklamını ve borazanlığını yapan ne kadar dernek, kurum ve kuruluş var ise derhal kapatılmalıdır. LGBT savunucusu; edep, ahlak ve hayâ yoksunu sözde sanatçı bozuntularına necip Türk Milleti önünde hiçbir organizasyonda yer verilmemelidir. Bizler oynanan oyunların farkındayız. Bizler var oldukça hiçbir evladımızı kirli emellerinize alet edemeyeceksiniz. LGBT’yi fonlayan kuruluşlar; bizde size verecek evlat yok. Gençlerimizle birlikte dimdik karşınızda duracağız” dedi.