Silivri Ülkü Ocakları’ndan öğrencilere LGBT paçavrasıyla fotoğraf çektiren sözde öğretmene suç duyurusu

“Geçtiğimiz günlerde ilçemizde vuku bulan malum olayın sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması için T.C. Silivri Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Aile; Toplumun temel taşıdır. Aileyi korumak; ahlakı, iffeti ve insanlığı korumak, kurtarmaktır. LGBT belası, PKK, marjinal sol ve diğer bölücü güruhların pişirip ortaya sürdüğü bir zillet melanetidir. Asıl fikir babaları, Milletimiz ve Vatanımız üzerinde emelleri olan Avrupalı emperyalist güçlerdir. Neslimizi tehdit eden “eşcinsellik” belası, kirli eller tarafından normalleştirilmeye çalışılıyor. Bazı televizyon kanalları ile sosyal medya batağına saplanan ve bir sezonu neredeyse 3 günde izleyecek kadar bağımlı olan gençlere sunulan yabancı dizilerin yüzde 90’nında eşcinsel karakterler işleniyor. Televizyon ve sosyal medyada büyük bir algı var”