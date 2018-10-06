Silivri'de doğalgaz patlaması

Silivri'de Kuzey Marmara Otoyolu projesi güzergahındaki doğal gaz boru hattında yol çalışması sırasında patlama meydana geldi.
Doğalgaz hattındaki patlama sonrası alevler yükseldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "Risk kalktı, İstanbul'un doğalgazını etkileyen bir durum yok" açıklamasını yaptı.
Silivri Belediye Başkanı Işıklar Özcan patlamanın yol yapımı sırasında borunun delinmesi nedeniyle yaşandığını söyledi.