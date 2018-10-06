Gündem Silivride doğalgaz patlaması
İSTANBUL

Son dakika... Silivri'de doğalgaz patlaması

Silivri'de doğalgaz patlaması

İstanbul Silivri'ye bağlı Akören köyünde doğalgaz patlaması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Patlamada can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Boru hattındaki patlamayı söndürmek için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Boru hattındaki patlamayı söndürmek için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Silivri'de Kuzey Marmara Otoyolu projesi güzergahındaki doğal gaz boru hattında yol çalışması sırasında patlama meydana geldi.

Doğalgaz hattındaki patlama sonrası alevler yükseldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "Risk kalktı, İstanbul'un doğalgazını etkileyen bir durum yok" açıklamasını yaptı.

Silivri Belediye Başkanı Işıklar Özcan patlamanın yol yapımı sırasında borunun delinmesi nedeniyle yaşandığını söyledi.

Antalyaspor-Galatasaray

Antalyaspor-Galatasaray

​Süper Lig'in lideri Galatasaray, Antalya deplasmanında.
Muhalifler ağır silahları çekiyor

Muhalifler ağır silahları çekiyor

​İdlib anlaşması için somut adım atıldı.
Başsavcılık soruşturacak

Başsavcılık soruşturacak

Kayıp Suudi gazeteci Kaşıkçı olayında yeni gelişme.
Süreli evliliksüresiz nafaka

Süreli evliliksüresiz nafaka

yenisafak.com dosyayı açıyor: Çözüm önerileri ne?

Fikri dahi alınmayacak

Fikri dahi alınmayacak

Erdoğan, McKinsey tartışmalarını noktaladı.
Azez'de bombalısaldırı: 5 ölü 27 yaralı

Azez'de bombalısaldırı: 5 ölü 27 yaralı

​Patlamanın ardından akaryakıt bidonları da alev aldı.
Demirtaş'ın 'kanlı'tarihi: 6-7 Ekim

Demirtaş'ın 'kanlı'tarihi: 6-7 Ekim

HDP kürsüsünden yaptığı çağrılar, onlarca kişinin ölümüne neden olmuştu.

Bedava değil parayla aldık

Bedava değil parayla aldık

Trump'ın "biz olmasak iktidarda kalamazsınız" sözüne cevap verdi.

Yemen'in çocukları

Yemen'in çocukları

Dünyanın gözü önünde yaşanan savaşın gerçek mağdurları...
Kılıçdaroğlu'nahaklı tepki

Kılıçdaroğlu'nahaklı tepki

​Şehit yakını yüzüne söyledi: Senin ittifak yaptığın adamlar öldürdü.
İstedikleri kadar hendek kazsınlar

İstedikleri kadar hendek kazsınlar

Uydu fotoğraflarını değerlendiren Akar: Durum kontrolümüz altında.
İstanbul boyun eğmeyecek

İstanbul boyun eğmeyecek

​Mevlüt Uysal, İstanbul'un işgalden kurtuluşunun yıl dönümünde açıklama yaptı.

Aslanlı paylaşım

Aslanlı paylaşım

Fenerbahçeli futbolcudan yönetime imalı mesaj.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.