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Gündem Silivride evinde düşerek mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı
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Silivri'de evinde düşerek mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

SİLİVRİ'de yaşadığı evinde düşerek bir daha ayağa kalkamayan yaşlı kadını İtfaiye ekipleri kurtardı. Olay, 17.00 sıralarından Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesinde bulunan sitede yaşandı. Evinde yalnız yaşayan ismi öğrenilemeyen 83 yaşındaki yaşlı kadın evinde dengesini kaybederek düştü.

Haber Merkezi DHA
İtfaiye camdan girdi.
İtfaiye camdan girdi.

Bağırarak komşuların dikkatini çeken yaşlı kadın, komşularına 'düştüm ayağa kalkamıyorum' dedi. Komşuları tarafından bildirilmesi üzerine olay yerine, İtfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Yaşlı kadın kurtarıldı.

İtfaiye camdan girdi kadını kurtardı

Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, yaşlı kadının bulunduğu daireye çıktı. Kapıyı açamayan yaşlı kadın, itfaiye ekiplerinin de kapıyı kırmasını istemedi. İtfaiye ekipleri, merdiven aracı yardımıyla bulunduğu daireye yükselip camı kırarak içeri girdikten sonra yaşlı kadını kurtardı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaşlı kadın Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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