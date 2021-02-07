Gündem Silivride kaybolan otizmli kişi D-100 Karayolunda yürürken bulundu
İSTANBUL

Silivri'de kaybolan otizmli kişi D-100 Karayolu'nda yürürken bulundu

Silivri'de dün öğle saatlerinde evinden çıkıp kaybolan otizmli 34 yaşındaki kişi, D-100 Karayolu'nda yürürken bulunup polis tarafından ailesine teslim edildi.

Haber Merkezi DHA
Ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan otizmli kişi D-100 Karayolu'nda bulundu.
Ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan otizmli kişi D-100 Karayolu'nda bulundu.

Silivri'de dün öğle saatlerinde evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan otizmli 34 yaşındaki İlker adlı kişi için ailesi kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Silivri Belediyesi Zabıta ekipleri ilçe merkezi ve civarında otizmli genci bulmak için çalışma yürüttü.

DHA

KARAYOLUNDA YÜRÜRKEN BULUNDU

Otizmli genç, D-100 Karayolu'nda hayatını tehlikeye atarak yürüdüğü sırada sürücüler tarafından görüldü. Genci fark eden sürücüler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

DHA
  • Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri otizmli genci sakinleştirerek polis aracına bindirdi. Saatler sonra bulunan genç, polis ekipleri tarafından ailesine teslim edildi.

Kargo görevlisi dehşeti: Fotoğrafını çeken otizmli çocuğu dövdü
GÜNDEM
Kargo görevlisi dehşeti: Fotoğrafını çeken otizmli çocuğu dövdü

100 bin engellinin ve 30 bin öğrencinin hayatını kolaylaştırdı
EKONOMİ
100 bin engellinin ve 30 bin öğrencinin hayatını kolaylaştırdı

Koronavirüsten korunmak için ailesi tarafından bakım merkezine yerleştirilen otizmli çocuğa bakmadılar: 3 ayda 35 kilo zayıfladı
HAYAT
Koronavirüsten korunmak için ailesi tarafından bakım merkezine yerleştirilen otizmli çocuğa bakmadılar: 3 ayda 35 kilo zayıfladı


Abone Ol Google News
12 yaşında bağlama ustası oldu

12 yaşında bağlama ustası oldu

​6 yaşından beri Neşet Ertaş dinliyor...
Kayseride tüyler ürperten görüntü

Kayseri'de tüyler ürperten görüntü

​“Vicdan azabı çekiyorum, yarın ben de onlar gibi olacağım.”
Test sürüşü yarın başlıyor: Bir saat 15 dakika olan seyahat süresi 35 dakikaya düşecek

Doğuş İnşaat yapacak

Doğuş İnşaat yapacak

​Ukrayna'da yeni Kremençuk Köprü projesi.

Eksi 30 derecede zorlu mesai

Eksi 30 derecede zorlu mesai

Araçlar donmasın diye sürekli çalışıyorlar.
Fenerbahçe'de olsa <br>şampiyon yapar

Fenerbahçe'de olsa
şampiyon yapar

​Rıdvan Dilmen'den dikkati çeken iddia.

Viyadükte asılı kaldı

Viyadükte asılı kaldı

​Kocaeli'de yaşanan otobüs kazasında altı kişi yaralandı.
"Sen hiç üzülme"

"Sen hiç üzülme"

Erdoğan'a 9 yaşındaki Sena'dan sevgi dolu mektup.
Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi ve uyardı

Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi ve uyardı

Salgının seyri tedbirlere uyum ve toplumsal aşılamaya bağlı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.